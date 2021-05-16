Известная украинская певица намекнула на роман с Позитивом

Анна Тринчер даже сделала тату с силуэтами Алексея и себя из клипа Kiss

Алексей Завгородний и Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

В новом клипе Аня Тринчер играет девушку, влюбленную в Позитива. Но что если она на самом деле испытывает чувства к Леше Завгороднему, который развелся со своей женой и теперь свободен?

Тринчер подогрела слухи о романе с бывшим участником "Время и Стекло", уйдя от конкретного ответа на вопрос Кати Осадчей о том, встречаются ли Аня и Леша.

"Мне кажется, что на этот вопрос должен ответить мужчина", – коротко сказала артистка в видео, опубликованном в YouTube-канале "Світського життя".

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Недавно Аня Тринчер сделала татуировку в честь выхода песни Kiss – это изображение силуэтов целующихся Позитива и Тринчер. Всего у певицы шесть татуировок.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Ранее экс-супруга Позитива заявила, что она разочаровалась в их отношениях.