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Ивана Купала-2021: действенные обряды для незамужних девушек

5 июля, 18:20

Ольга Козачок

Во время празднования Ивана Купала полезно делать различные обряды для незамужних девушек и женщин

Обряды на Ивана Купала / Фото: Depositphotos

В ночь с 6 на 7 июля празднуют Ивана Купала. Обряды в эту ночь связанны с водой, огнем и целебными травами. Считается, что на праздник Купала вода сочетается браком с огнем, и поэтому особенно важны ритуальные действия в этот период для незамужних девушек и женщин. Предлагаем вашему вниманию народные традиции и обряды на Ивана Купала-2021.

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Ивана Купала-2021: обряды для незамужних

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Смотрите видео о традициях и обрядах на Ивана Купала:

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