Итоги 2021 года: Украина в ТОП-5 рейтинга Pornhub

Украина лидирует в рейтинге Pornhub / Фото: Коллаж: Сегодня

Pornhub представил восьмой ежегодный отчет по пользованию сервисом. Авторы назвали самые актуальные тенденции, термины, темы и поисковые запросы за 2021 год. Также итоги года подвела компания Apple – назвала 10 лучших подкастов.

Итак, темой №1 в 2021 году на Pornhub стал хентай. За ним идет романтика, групповой секс, фитнес, обмен, челлендж, трансгендер, готы, соседи. Десятое место досталось обучающим роликам, например, как надеть презерватив или найти точку G.

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В японской культуре хентай может обозначать любой вид сексуального фетиша. Но во всем мире он часто описывается как порнографическая форма аниме, стиль японского кино и телевизионной анимации.

– объясняют в Pornhub.

В ТОП-5 категорий – японское, лесбиянки, хентай, MILF, секс втроем и другие. Помимо этого, в 2021 активной возрос интерес аудитории к таким категориям: бисексуальный мужчина, крупные ягодицы, женский оргазм, оргия и другие. Касательно страницы Pornhub для ЛГБТ, то здесь почетное первое место занимает гей-порно.

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Если говорить про страны, то список возглавляют пользователи из США. Далее – Великобритания, Япония и Франция. Украина поднялась на 2 строчки и получила 14 место.

Самый популярный день посещения – воскресенье. А вот меньше всего пользуются услугами сайте в пятницу. Топовое время – от 22 вечера до 1 часа ночи.

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За 2021 год процент женщин на сайте увеличился на 35%, а мужчин – всего на 5%. Количество же украинок выросло на 10% и равняется 42% против 58% мужчин. Интересно, что в списке из 20 стран Украина заняла 5 место среди женской аудитории Pornhub.

Еще сервис сравнил интересы по возрасту. Поколение Z (от 18 до 24 лет) ищет видео категорий лесбиянки, хентай, косплей и трансгендеров. Поколение Y (от 25 до 34 лет) пристрастилось к азиатскому порно и POV. Главное место занимает поколение X (от 35 до 54 лет) – их интересует мультяшное и межрасовое порно, бумеры ищут мастурбацию и зрелость.

В топе персонажей – Гарли Квинн, Чудо Женщина, Гарри Поттер, Черная Вдова и Человек-Паук. Самые популярные сериалы: "Симпсоны", "Юные Титаны", "Скуби Ду", "Губка Боб", "Игра в кальмара" и "Игра престолов".

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