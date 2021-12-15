Итоги 2021 года: что ищут модники в Google

Самые популярные запросы 2021 года о моде по версии Google / Фото: Коллаж: Сегодня

Google поделился отчетом о поисковых данных в 2021 году. В рейтинге достоверно рассказано о ключевых запросах в сфере моды. Ранее Instagram назвал главные тренды.

В ТОП-10 самых популярных запросов Google по одежде оказались: "рейв-наряды", "элегантные наряды", "коттеджкор наряды", "наряды 90-х" и "фестивальные наряды" и другие. Популярность этих запросов связывают с TikTok и Instagram. Трендовые видеоролики в TikTok и посты fashion-блогеров в Instagram используются для демонстрации образов, несения образовательной информации вкусах поколения Z.

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Данные Google о тенденциях в сфере моды в 2021 году

Рейв-наряды.

Наряды в стиле преппи.

Одежда в тисле коттеджкор.

Наряды в стиле 1970-х.

Наряды в стиле 1990-х.

Одежда для школьных вечеринок.

Винтажный наряды.

Фестивальные наряды.

Наряды в стиле 1950-х.

Модно ли носить...?

...челку;

...узкие джинсы;

...шорты карго;

...комбинезон;

...высокие сапоги;

...джинсовые куртки;

...клешные брюки;

...топы с открытыми плечами;

...кожаную куртку;

...жилеты.

Что надеть…

Что надеть на концерт.

Что надеть на школьный бал.

Что надеть под выпускную мантию.

Что надеть на свадебную вечеринку.

Что надеть на выпускной.

Что надеть на суд присяжных.

Что надеть на бейсбольный матч.

Что надеть для катания на сноуборде.

Что надеть на интервью.

Что надеть на поминки.

Одежда в стиле персонажей из кино и сериалов

Сара Кэмерон;

Белла Свон;

Ханна Монтана;

Лав Куинн;

Круэлла;

Рэйчел Грин;

Кили Джонс;

Елена Гилберт;

Джеки Буркхарт;

Фрэн Файн.

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