Исчезающая девочка на фото – это иллюзия. Но подвох разоблачат только самые внимательные

На снимке ребенок в топе розового цвета держит игрушку, но визуально создается ощущение, что у него нет ног и туловища

/ Фото: reddit.com/r/confusing_perspective

Пользователи Reddit активно обсуждают загадочный снимок исчезающей девочки – и все никак не поймут: это очередная оптическая иллюзия или кто-то просто учится работать в фотошопе?

Как выяснилось, эта фотография – вполне себе реальная. Но подвох могут разоблачить только самые внимательные. У вас не получилось с первого раза? Не огорчайтесь – у нас тоже.

Итак, на снимке от пользователя Reddit с ником MK24ever ребенок в топе розового цвета держит игрушку, но визуально создается ощущение, что ноги и туловище находятся под землей.

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Чтобы понять, в чем фокус, обратите внимание на руку девочки – она облокотилась на каменную стену, сливающуюся с брусчаткой.

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Не мучайтесь – просто посмотрите на желтую линию.

Прикольно, правда?

Фото: Reddit | MK24ever

Эта оптическая иллюзия за считанные дни собрала более 69 тысяч лайков и более одной тысячи комментариев.

Напомним, непонятный цвет дождевого плаща поставил Сеть в тупик. Кроме этого, мы писали об интересной фотографии, на которой якобы запечатлен ночной пейзаж на берегу моря, но на самом деле это оптическая иллюзия.