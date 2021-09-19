IKEA и Swedish House Mafia анонсировали коллаборацию

IKEA работают над коллаборацией с электронщиками Swedish House Mafia / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания IKEA объединяет усилия с известной группой электронной музыки Swedish House Mafia для разработки мебели, которая пригодится всем, кто занимается музыкой дома.

Коллекция будет посвящена недорогой домашней мебели для производства, воспроизведения и прослушивания музыки, пишет Compaign.

Как музыканты и продюсеры, мы понимаем важность создания домашней студии, а также потребности и проблемы многих начинающих дома художников и креативщиков, – говорят музыканты Swedish House Mafia Стив Анджелло, Себастьян Ингроссо и Axwell.

IKEA также работают над совместной коллекцией Kåseberga вместе с Мировой лигой серфинга. Линейка будет вдохновлена активным и осознанным образом жизни серферов, природой и океаном.

Коллекция будет состоять из практичных товаров, которые пригодятся не только дома, но и на пляже – это изделия из стекла, деревянный балансборд и пляжная сумка.

Балансборд из коллекции Kåseberga / Фото: IKEA

В IKEA подчеркивают, что все предметы созданы с использованием возобновляемых природных ресурсов и переработанных материалов. Коллекция будет доступна весной 2022 года.

Напомним, что 1 февраля в Киеве открыли первый магазин IKEA. В планах шведской компании – открытие еще нескольких магазинов в Украине.

Еще новости по теме: