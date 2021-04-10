Идеальные для выходных! 5 вкусных коктейлей на основе водки (легкие рецепты)

Если планируете устроить минимальную вечеринку на выходных, а идеи для приготовления коктейлей у вас отсутствуют, то вы по адресу. Потому что мы расскажем о 5 коктейлях на основе водки, которые стоит попробовать. Тем более, они сверхлегкие в приготовлении и с минимальным количеством этапов в рецептуре.
1 – "Космополитен"
Классика, куда без нее! В сериале "Секс и город" Кэрри Брэдшоу часто пробовала данный коктейль. Но как выяснилось, на самом деле, это был фейковый напиток. Вам рекомендуем попробовать настоящий по классической рецептуре.
Ингредиенты:
- 40 мл водки;
- 20 мл ликера "Куантро";
- 20 мл сок клюквы;
- 20 мл лаймового сока.
Способ приготовления:
- Соедините все ингредиенты;
- Добавьте лед и встряхните до полного остывания;
- Процедите в стакан;
- Добавьте апельсин для дизайна.
Коктейль обязательно готовьте с хорошим настроением и подавайте в стакане формы "купе".
2 – "Кровавая Мэри"
Если "Космополитен" не для вас, то попробуйте "Кровавую Мэри". К слову, в США его употребляют как средство для облегчения похмелья. Говорят, что он излечивает его благодаря сочетанию растительной основы, соли и алкоголя. Вам рекомендуем попробовать коктейль вечером под фильм и не перебирать с алкоголем, чтобы на утро не пользоваться лайфхаком из США.
Ингредиенты:
- 50 мл водки;
- 25 мл томатного сока
- 5 мл сока лимона;
- 1-2 г соли;
- 1 г черного перца.
Способ приготовления:
- Холодный томатный сок соедините со специями и налейте в стакан;
- Долей водку по лезвию ножа – но не смешивайте два слоя смесей в стакане;
- Долейте лимонный сок;
- Бокал украсьте петрушкой.
Наслаждайтесь коктейлем маленькими глотками!
3 – "Камикадзе"
Этот коктейль для тех, кто любит простоту во всем – здесь только три ингредиента. К слову, вы же знаете, что все гениальное – просто и эта фраза идеально описывает "Камикадзе". В приготовлении коктейль легкий и заморачиваться не нужно. А главное, он вкусный и с кислинкой.
Ингредиенты:
- Водка 30 мл
- Апельсиновый ликер 30 мл
- Сок лайма 30 мл.
Способ приготовления:
- Соедините все ингредиенты в шейкере;
- Смешивайте в течение 15 секунд;
- Перелейте в бокал.
Пейте без льда и в стакане, который используют для подачи популярной "Маргариты".
4 – "Водочный Red Bull"
Коктейль из Red Bull всегда актуален, особенно дома, когда ингредиентов не аналогичный спектр, как в баре города. И для тех, кому лень изучать рецептуру и хотя бы что-то смешивать!
Ингредиенты:
- Водка 40 мл;
- Red Bull 120 мл;
- Лед в кубиках до 5 штук.
Способ приготовления:
- В стакан положите лед, добавьте водку и Red Bull;
- Ингредиенты перемешайте.
К слову, если не хотите заморачиваться с приготовлением льда к вечеринке на выходных, то воспользуйтесь лайфхаком из предыдущей статьи.
5 – "Голубая лагуна"
Вариант коктейля для тех, кто скучает по морю! "Голубую лагуну" готовят и наслаждаются сочетанием в рецептуре с 20-века. Почему бы и вам не попробовать? Но без ликера "Блю Кюрасао" не обойтись.
Ингредиенты:
- Водка 30 мл;
- Ликер "Блю Кюрасао" 30 мл;
- Лимонад 120 мл;
- Измельченный лед.
Способ приготовления:
- Заполните стакан измельченным льдом.
- Добавьте ингредиенты и встряхните.
- Наполните бокал кубиками льда, процедите и вылейте в него приготовленную смесь.
Подавайте в стакане "хайбол" и наслаждайтесь напитком с историей.
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