И руки в тепле: 5 модных женских рукавиц сезона, которые нужно было купить еще вчера

Стильные перчатки зимой 2021-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
"Она меняла возлюбленных, как перчатки. Перчаток она никогда не меняла", – писал Эмиль Кроткий. К счастью, мы живем в том мире, когда перчатки уже не считаются такой роскошью, и можем себе позволить их менять хоть каждый день, подбирая под ситуации, гардероб, настроение и погоду, как и модные шапки.
Синоптики нам обещают достаточно суровую зиму со всеми ее "прелестями" в виде морозов, снега и ветреной погоды. Поэтому стоит позаботиться об утеплении всех открытых участков тела. Пора говорить о перчатках. Удивительно, как много женщин игнорируют этот предмет гардероба, а зря! Помимо существенного вреда коже от антисептиков, с которым наши руки сталкиваются каждый день, игнорировать в холод рукавицы просто нельзя. Хорошие и качественные не займут в сумочке или кармане много места, но станут панацеей на всю зиму 2021-2021. Но какие же выбрать?
Классические черные кожаные перчатки
Кожаные перчатки – базовая вещь, которая должна быть в гардеробе, как и черная сумка или белая футболка. Если выбрать правильный размер и как следует за ними ухаживать, то перчатки прослужат вам много лет. Еще осенью современное прочтение классических перчаток показали Prada, украсив их небольшой "сумочкой", которую часто можно встретить на ботинках, сумках и ремнях бренда.
А вот такие варианты кожаных перчаток мы подобрали для вас.
Перчатки-митенки (без пальцев)
Никто так не любил перчатки без пальцев, как Его Величество Карл Лагерфельд. Помимо того, что дизайнер почти всегда сам появлялся на публике в этом аксессуаре, он также создал немалую коллекцию не самых теплых, но очень стильных аксессуаров. Если вы водите машину, то они вам подойдут. В холодную зиму на них вряд ли придется рассчитывать, но некоторые вещи существуют как дополнение к образу. Это просто нужно принять.
Предлагаем и вам присмотреться к стильному аксессуару.
Варежки
Как известно, каменный век закончился не потому, что закончились камни. Поэтому эко-мех в современном модном мире давно занял лидирующие позиции. Он повсюду: бренды предлагают выбирать шубы из искусственного меха, покупать курточки из искусственными наполнителями и вставками из эко-меха, ходить в пушистых унтах. Не обошел стороной тренд и перчатки. Givenchy сделали ставку на объемные меховые перчатки, которые вы выберите потому, что это тепло!
Вот такие варианты на рассмотрение предлагаем мы вам.
Удлиненные перчатки
Одним из аксессуаров, не теряющих актуальность, являются удлиненные или так называемые "оперные" перчатки. Это не просто элегантная вещь, истоки которой берут начало в далеких 1920-х годах, но и стильный элемент как повседневного, так и вечернего образа. Немного пафосные на вид, но идеальные, чтобы руки были в тепле. Versace предлагают обыграть черный повседневный образ с помощью эффектной пары перчаток.
А вот что предлагаем мы.
Сенсорные перчатки
Сенсорные перчатки настолько удобны в ежедневной носке, что раз попробовав, больше не захочется их менять. Теперь не нужно снимать рукавицы каждый раз, когда звонит телефон. Ты можешь все, когда на тебе они.
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