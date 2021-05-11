Гузеева поделилась честным фото Долиной без обработки: как выглядит певица

/ Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/
Какое бы фото Лариса Долина у себя не опубликовала в Instagram, все равно в Сети певицу обвинят в использовании фотошопа. Хоть сама артистка уже не первый раз пытается доказать обратное. Но вот только, если на своей страничке в соцсетях Долина всегда выглядит прекрасно, то в Instagram друзей певицы почему-то попадают не самые лучшие снимки артистки.
Лариса Гузеева опубликовала фото в кругу своих друзей – Ларисы Удовиченко, Эвклида Кюрдзидиса и Ларисы Долиной. Стоит отметить, что снимок без обработки.
Комментарии Лариса Гузеева закрыла.
У себя же в Instagram Лариса Долина опубликовала похожий снимок, но уже с обработкой.
И на этот раз в Сети артистку вновь обвинили в использовании фотошопа.
- "Отфотошопились по полной...молодки"
- "С фотошоп переборщили"
- "Главное освещение. Никакого фотошопа"
Напомним, ранее друг Ларисы Долиной опубликовал ее фото без ретуши.
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