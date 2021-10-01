Гуцульское реалити: как мы провели день на полонине и почему сюда стоит ехать / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Спойлер: на полонине изготавливают сыры по рецептам предков, поэтому за локальными суперфудами приезжают даже из Англии. А огонь в доме горит 120 дней без остановки, потому что традиции предков чтятся там больше всего.

Как мы попали на полонину Крынту?

Полонина Крынта находится в сердце Верховины на высоте 1300 метров. К ее подножию мы добирались на ГАЗе с местным экскурсоводом Виталием Спасским, который был нашим проводником.

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Добирались на ГАЗе с местным экскурсоводом / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

После шли пешком к полонине по лесу ориентировочно 40 минут в одну сторону. И по дороге наслаждались инстаграмными пейзажами. Прайс поездки и экскурсии с обедом на полонине на одного стоит 300 гривен.

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К Крынте добирались ориентировочно 40 мин / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Выбрали Крынту, ведь там готовят традиционные гуцульские сыры: будз, брындзу и вурду. И полонина входит в список маршрутов проекта "Гуцульски сырные тропы". Его создали, чтобы ознакомить путешественников с горными местами, где делают уникальные сертифицированные сыры с географическим указанием. Похожую туристическую концепцию вы встречали во французской Дороге сыров Савойи.

Чем и как "живет" Крынта?

Крынта – полонина, где пасется 60 коров, а из их молока делают традиционные гуцульские сыры. И настоящий будз, вурду и брындзу делают здесь. В процессе задействованы 5 человек. Они живут на полонине сезонно с 20 мая по 20 сентября. И изготавливают сыр по столетним традициям, которые увековечили предки.

Полонина Крынта на высоте 1300 метров / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Первое, что нас встретило на высоте 1300 метров, – звук трембиты, который раздавался из дома и ассоциировался с Карпатами. На ней играл ватаг Василий Кермощук. Он на Крынте главный: варит сыр и отвечает за конечный результат процесса.

Главный ватаг Василий Кермощук / Фото: Facebook: Василь Кермощук

Удивитесь, ему всего 27 лет, 7 из которых работает ватагом, и он самый молодой в этой профессии в регионе. И туристов встречает традиционно – звуками трембиты.

Главному ватагу помогает работать жена. В команде есть еще два бовгаря (пастуха) и ватаг Иван Билак, которого мы встретили у коровника.

Ватаг Иван Билак работает с 1993 года на полонинах / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Я с 1993 года работаю на полонинах. В советский период моя должность гордо называлась – "депутат". В мои обязанности входит: сдоить коров и помогать с производством сыров, – добавил мужчина.

Словом, как видим на фото, у него день начался не с кофе, а ручного доения молока.

Каждое утро я и двое коллег доим вручную 60 коров. Тратим 2 часа в целом, ведь на каждого по 20 коров. Вечером традиция повторяется. И так в течение 120 дней без выходных, – сказал он.

На Крынте есть 60 коров / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Осенью за день на полонине получают ориентировочно 250 литров молока в целом, а весной и летом – 600. Представляете? Коров называют "человеческими", потому что их хозяева отдали сюда пастись на сезон.

И за такую услугу с ватагом расплачиваются. Но не деньгами, а сыром. Хозяину по традициям должно перепасть несколько килограммов сыра, а все остальное – оставляют на полонине. Вес зависит от количества молока, которое дает корова.

Но вернемся к полонинской рутине. Далее бовгари выгоняют на пастбище коров, которые сами пасутся и возвращаются вовремя на Крынту. А Ивана Билака и Василия Кермощука ждет работа – изготовление сыров из полученного молока. Но об этом – далее.

А в дом реально войти?

Конечно. Местные привыкли, что туристов больше влечет не тестирование сыра под открытым небом, а возможность увидеть их рутину на полонине изнутри. Меня пригласили в дом, который гуцулы называют "стая". Там посреди комнаты горел костер, на котором подогревают молоко.

Огонь в стаи горит не переставая 120 дней / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

И по традиции он горит не переставая 120 дней. Да, мы сфоткали огонь, который пылал от мая и не угасал. Увиденное удивило! В мыслях один вопрос – "Это точно 2021?" Люди ценят традиции предков и верят, если огонь погаснет, то это плохой знак.

У огня сидел экскурсовод Виталий Спасский, который наслаждался увиденным как медитацией. И спокойно сказал, что дом – это целая история. Первое упоминание о нем было в 1937-м, и он еще из тех олдскульных.

Виталий Спасский рассказал об истории стаи / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

В воздухе я чувствовала запах дыма и душистого сыра, который коптился на подре (чердаке), но об этом позже. А сбоку ватаг Василий Кермощук перемешивал молоко в путине, которого было 300 литров.

Главный ватаг Василий Кермощук / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Он начал готовить сыр будз, в рецептуре которого есть сычужный фермент клег. Его берут из желудка молодого теленка, который еще не ел сено. Приготовленный сыр перекладывают в марлю на 24 часа, затем ставят коптиться над огнем на подре (чердаке) до 7 дней.

Приготовленный сыр перекладывают в марлю на 24 часа / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Из жидкости, которая остается после приготовления будза, делают вурду. Вы пробовали похожий сыр, как и коренные итальянцы, потому что он нежный и по консистенции напоминает рикотту. Он сохраняется максимум 7 дней, а вот будз – несколько недель.

Третий традиционный сыр, который делают на полонине, но из будза – это брындза. Чтобы будз стоял дольше, его перемалывают, добавляя соль и выдерживают в деревянных бочках. Именно так создают брындзу. Чем дольше она стоит, тем лучше. Поэтому разновидность такого сыра с плесенью на полонине сравнивают с деликатесом.

Но огонь и процесс приготовления – это только начало. Выше огня – интереснее, и я поднялась на подру. А почему нет? Там хранят будз, который коптится, выстаивается и становится ароматным.

Будз коптится на подре до 7 дней / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Правда, более трех минут там сложно находиться, ведь из-за дыма от огня пекут глаза. Но ради такой аутентичности можно перетерпеть.

Вот так будз выглядит после семидневной выдержки.

Готовый будз, который коптился на подре 7 дней / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Вышли из аутентичного дома с приятным удивлением. Ватаг Василий Кермощук поведал, что Новый год 2021 он праздновал здесь с туристами. Они ночевали на праздник в палатках внутри дома и заплатили за пребывание по 1 тыс. гривен с человека. Так, вместо оливье – выдержанная брындза, а фейерверков – огонь с историей.

Чем еще туристов удивляют, кроме историй о жизни на полонине?

Конечно, аутентичным обедом, на котором предлагают продегустировать полонинские сыры. Мы попробовали будз, брындзу и вурду, которые в реальном времени готовили перед нами.

Обед на полонине на одного стоит 100 гривен / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Кроме них, нам предложили вареники с вурдой, которую традиционно добавляют для начинки на полонине. Мы еще посыпали их сверху брындзой, как местные.

Без брындзы ничего не вкусно, – говорят на полонине.

И местные гордятся своей брындзой, которая получила статус географического указания. Придерживаются традиций, которые передались еще от предков и требований, которые делают ее уникальной:

Брындзу делают только из молока коров, пасущихся в долине на высоте от 700 метров.

Молоко используют непастеризованное.

Добавляют натуральный сычужный фермент клег, а не искусственный пепсин.

Но вернемся к застолью. На столе, кроме еды, было вино, самогон и чай, а сбоку от него играл на сопилке ватаг Василий Кермощук знакомые песни. Одна из которых – "Гуцулка Ксеня".

Если вы доберетесь до полонины без экскурсовода, то за обед на одного заплатите по 100 грн. Прайс сыров – 200 гривен за 1 кг.

Какие впечатления после посещения Крынты?

Увиденное телепортнуло на несколько лет назад и аргументировало, почему люди со всего мира едут на полонину. Ведь Крынта – "живой" музей, где экскурсоводы – местные, а экспонаты – их столетние традиции.

Сначала сложно поверить, что люди до сих пор исповедуют подобное в 2021 году. Неудивительно, почему сюда наведываются не только украинцы, но и поляки, немцы и англичане. Потому на высоте 1300 метров чувствуешь себя свободным: здесь время и деньги не имеют значения, потому что самое важное – традиции.

Экскурсию завершили исследованием гор через телескоп, который предлагают протестировать путешественникам, чтобы осмотреть местность.

Туристы на Крынте исследуют горы через телескоп / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

И заглянули в "окно", где видно гору Смотрич и Поп Иван. Словом, почувствовали атмосферу, которой нет в мегаполисах Украины.

"Окно", где видно гору Смотрич и Поп Иван / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

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