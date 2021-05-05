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Готовимся к Радонице и поминальным дням &ndash; 7 главных блюд и рецептов

5 мая, 17:49

Ирина Маслова

В эти дни нужно обязательно приготовить кисель, блины с начинкой и кулич

Поминальные дни и Радоница в этом году будут 9 и 11 мая соответственно. Обязательными на столе должны быть куличи, крашенные яйца, кутья с изюмом, пирожки. Также на стол можно поставить рыбу и блины с начинкой. Ниже найдете рецепты блюд, которые нужно приготовить в эти дни.

Рисовая кутья

Рисовая кутья с медом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Рис сварить, откинуть на дуршлаг, промыть холодной водой.
  2. Изюм промыть, смешать с рисом и медом.
  3. Готовую кутью переложить в тарелку, сверху выложить изюм.

Овсяный кисель

Фото: instagram.com/__umelica__/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Всыпать овсяную крупу в чистую трехлитровую банку и залить 2 л теплой питьевой воды. Добавить пророщенное зерно и тщательно перемешать. Накрыть банку полотенцем и оставить при комнатной температуре на 6-8 часов. Одновременно срезать с хлеба корочку и оставить на то же время подсыхать.
  2. Добавить в банку корочку ржаного хлеба, поломанную на несколько частей, опять накрыть и оставить на сутки.
  3. Убрать хлеб. Процедить овсяную массу через сито, отжимая крупу. Получившаяся масса – концентрат овсяного киселя. Она может храниться в холодильнике 7 дней.
  4. Развести концентрат питьевой водой в соотношении 1:2,5 и прогревать на среднем огне, помешивая, пока кисель не начнет закипать. Выключить огонь, накрыть кисель крышкой и дать постоять 5 минут. Подавать овсяный кисель с медом и сухофруктами.

Кулич

/ Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Молоко поставить на небольшой огонь и понемногу добавить полтора стакана муки. Тщательно перемешать и, когда тесто загустеет, отставить остывать.
  2. Растереть дрожжи с одной столовой ложкой сахара. Как только они станут жидкими, влить в заварное тесто.
  3. Перемешать массу и поставить в тепло на 1,5 часа.
  4. Затем отделить белки от желтков, к желткам всыпать сахар и взбить блендером. Добавить сливочное масло и растереть до однородной массы.
  5. Посолить и добавить изюм, кардамон, корицу, мускатный орех и ванильный сахар. Перемешать и влить опару.
  6. К полученному тесту добавить просеянную муку. Месить до тех пор, пока тесто не начнет отставать от рук.
  7. Выложить тесто в большую миску и оставить подходить на 3 часа.
  8. Смазать формы для куличей маслом и выложить поднявшееся тесто, заполняя примерно на половину или на треть объема.
  9. Выпекать куличи около 30 минут при температуре 210 градусов.
  10. Остудить, достать из форм и покрыть глазурью.

Блины с грибами

Фото: instagram.com/maxim_koo/

Ингредиенты

Способ приготовления

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  1. Смешать муку, сахар, соль, разрыхлитель и яйца венчиком. Добавить молоко, взбить блендером. Пожарить блины.
  2. Нарезать грибы и лук. Обжарить на сковороде, пока не выпарится вся влага. Добавить соль, сметану и тертый сыр. Тушить 10 минут.
  3. Начинить блины начинкой, сформировать конвертики.

Пирожки с капустой

Фото: instagram.com/be_veggie_easy

Ингредиенты

Для начинки

Способ приготовления

  1. К сметане добавить соль, сахар, яйцо, разрыхлитель и растительное масло. Перемешать.
  2. Добавить муку. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам.
  3. Отправить на 25 минут в холодильник.
  4. Для начинки мелко нарезать лук, обжарить. Добавить капусту. Тушить до мягкости.
  5. Разделить тесто на 12 частей. Сформировать пирожки. Смазать желтком.
  6. Выпекать при 180 градусах около получаса.

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Запеченный минтай в сметанно-чесночном соусе

Фото: instagram.com/anechka.chylikova/


Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Филе минтая разрезать на порционные куски, посолить, поперчить, добавить приправу для рыбы.
  2. Обжарить филе минтая до полуготовности с двух сторон на среднем огне.
  3. Смешать сметану, мелконарезанный укроп, давленый чеснок, немного соли. Залить получившейся смесью рыбу на сковороде, убрать огонь, перемешать рыбу с соусом лопаткой, накрыть крышкой и тушить 15 минут.
  4. Сбрызнуть лимонным соком, досолить по вкусу.

Куриная лапша

Фото: instagram.com/marina._.baranova/

Ингредиенты

Для лапши

Способ приготовления

  1. Отварить курицу до наваристого бульона.
  2. Для лапши смешать все ингредиенты, раскатать, нарезать лапшу, подсушить.
  3. Нарезать мелко лук и морковь, картофель нарезать кубиками.
  4. Из бульона достать мясо, добавить лук, морковь, через 5 минут – картофель.
  5. Отделить мясо от кости. Добавить к овощам в бульон.
  6. Через 15-20 минут добавить лапшу. Варить до готовности, украсить зеленью.

Здесь узнаете, как приготовить куличи в мультиварке.

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