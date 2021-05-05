Поминальные дни и Радоница в этом году будут 9 и 11 мая соответственно. Обязательными на столе должны быть куличи, крашенные яйца, кутья с изюмом, пирожки. Также на стол можно поставить рыбу и блины с начинкой. Ниже найдете рецепты блюд, которые нужно приготовить в эти дни.
Рисовая кутья
Рисовая кутья с медом / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Рис – 100 г
- Мед – 50 г
- Изюм – 50 г
Способ приготовления
- Рис сварить, откинуть на дуршлаг, промыть холодной водой.
- Изюм промыть, смешать с рисом и медом.
- Готовую кутью переложить в тарелку, сверху выложить изюм.
Овсяный кисель
Ингредиенты
- Овсяная крупа – 700 г
- Корочка с половины буханки простого ржаного хлеба
- Большая горсть пророщенного овсяного зерна
- Мед и сухофрукты – для подачи
Способ приготовления
- Всыпать овсяную крупу в чистую трехлитровую банку и залить 2 л теплой питьевой воды. Добавить пророщенное зерно и тщательно перемешать. Накрыть банку полотенцем и оставить при комнатной температуре на 6-8 часов. Одновременно срезать с хлеба корочку и оставить на то же время подсыхать.
- Добавить в банку корочку ржаного хлеба, поломанную на несколько частей, опять накрыть и оставить на сутки.
- Убрать хлеб. Процедить овсяную массу через сито, отжимая крупу. Получившаяся масса – концентрат овсяного киселя. Она может храниться в холодильнике 7 дней.
- Развести концентрат питьевой водой в соотношении 1:2,5 и прогревать на среднем огне, помешивая, пока кисель не начнет закипать. Выключить огонь, накрыть кисель крышкой и дать постоять 5 минут. Подавать овсяный кисель с медом и сухофруктами.
Кулич
/ Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 2 кг муки
- 1 л молока
- 30 яиц
- 700 г сливочного масла
- 100 г свежих дрожжей
- 1 кг сахара
- 1 ч. л. соли
- 1 стакан изюма
- 1 ч. л. молотой корицы
- 0,5 ч. л. молотого кардамона
- 10 г ванильного сахара
- Щепотка тертого мускатного ореха
Способ приготовления
- Молоко поставить на небольшой огонь и понемногу добавить полтора стакана муки. Тщательно перемешать и, когда тесто загустеет, отставить остывать.
- Растереть дрожжи с одной столовой ложкой сахара. Как только они станут жидкими, влить в заварное тесто.
- Перемешать массу и поставить в тепло на 1,5 часа.
- Затем отделить белки от желтков, к желткам всыпать сахар и взбить блендером. Добавить сливочное масло и растереть до однородной массы.
- Посолить и добавить изюм, кардамон, корицу, мускатный орех и ванильный сахар. Перемешать и влить опару.
- К полученному тесту добавить просеянную муку. Месить до тех пор, пока тесто не начнет отставать от рук.
- Выложить тесто в большую миску и оставить подходить на 3 часа.
- Смазать формы для куличей маслом и выложить поднявшееся тесто, заполняя примерно на половину или на треть объема.
- Выпекать куличи около 30 минут при температуре 210 градусов.
- Остудить, достать из форм и покрыть глазурью.
Блины с грибами
Ингредиенты
- Молоко – 1 л
- Мука – 2 ст.
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 4 ст. л.
- Соль – щепотка
- Разрыхлитель – 4 ч. л.
- Сыр – 50 г
- Шампиньоны – 800 г
- Сметана – 150 г
- Лук -1 шт.
Способ приготовления
- Смешать муку, сахар, соль, разрыхлитель и яйца венчиком. Добавить молоко, взбить блендером. Пожарить блины.
- Нарезать грибы и лук. Обжарить на сковороде, пока не выпарится вся влага. Добавить соль, сметану и тертый сыр. Тушить 10 минут.
- Начинить блины начинкой, сформировать конвертики.
Пирожки с капустой
Фото: instagram.com/be_veggie_easy
Фото: instagram.com/be_veggie_easy
Ингредиенты
- Сметана – 200 г
- Яйцо – 1 шт.
- Растительное масло – 4 ст. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
- Сахар – 1-1,5 ст. л.
- Разрыхлитель для теста – 10 г
- Мука пшеничная – 2 ст.
Для начинки
- Капуста квашеная – 300 г
- Лук – 1 шт.
- Растительное масло – 1 ст. л.
Способ приготовления
- К сметане добавить соль, сахар, яйцо, разрыхлитель и растительное масло. Перемешать.
- Добавить муку. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам.
- Отправить на 25 минут в холодильник.
- Для начинки мелко нарезать лук, обжарить. Добавить капусту. Тушить до мягкости.
- Разделить тесто на 12 частей. Сформировать пирожки. Смазать желтком.
- Выпекать при 180 градусах около получаса.
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Запеченный минтай в сметанно-чесночном соусе
Ингредиенты
- Минтай – 400 г
- Сметана – 150 г
- Чеснок – 5 г
- Соль, перец черный молотый – по вкусу
- Приправа для рыбы – по вкусу
- Укроп – 1 пучок
- Масло оливковое – 1 ст. л.
- Сок лимонный – по вкусу
Способ приготовления
- Филе минтая разрезать на порционные куски, посолить, поперчить, добавить приправу для рыбы.
- Обжарить филе минтая до полуготовности с двух сторон на среднем огне.
- Смешать сметану, мелконарезанный укроп, давленый чеснок, немного соли. Залить получившейся смесью рыбу на сковороде, убрать огонь, перемешать рыбу с соусом лопаткой, накрыть крышкой и тушить 15 минут.
- Сбрызнуть лимонным соком, досолить по вкусу.
Куриная лапша
Ингредиенты
- Куриная голень – 2-3 шт.
- Картофель – 5 шт.
- Лук, морковь – по 1 шт.
- Соль, петрушка – по вкусу
Для лапши
- Мука твердых сортов пшеницы – 120 г
- Мука высшего сорта – 30 г
- Яйцо – 1 шт.
- Вода
Способ приготовления
- Отварить курицу до наваристого бульона.
- Для лапши смешать все ингредиенты, раскатать, нарезать лапшу, подсушить.
- Нарезать мелко лук и морковь, картофель нарезать кубиками.
- Из бульона достать мясо, добавить лук, морковь, через 5 минут – картофель.
- Отделить мясо от кости. Добавить к овощам в бульон.
- Через 15-20 минут добавить лапшу. Варить до готовности, украсить зеленью.
Здесь узнаете, как приготовить куличи в мультиварке.