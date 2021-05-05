В эти дни нужно обязательно приготовить кисель, блины с начинкой и кулич

Поминальные дни и Радоница в этом году будут 9 и 11 мая соответственно. Обязательными на столе должны быть куличи, крашенные яйца, кутья с изюмом, пирожки. Также на стол можно поставить рыбу и блины с начинкой. Ниже найдете рецепты блюд, которые нужно приготовить в эти дни.

Рисовая кутья

Рисовая кутья с медом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Рис – 100 г

Мед – 50 г

Изюм – 50 г

Способ приготовления

Рис сварить, откинуть на дуршлаг, промыть холодной водой. Изюм промыть, смешать с рисом и медом. Готовую кутью переложить в тарелку, сверху выложить изюм.

Овсяный кисель

Фото: instagram.com/__umelica__/

Ингредиенты

Овсяная крупа – 700 г

Корочка с половины буханки простого ржаного хлеба

Большая горсть пророщенного овсяного зерна

Мед и сухофрукты – для подачи

Способ приготовления

Всыпать овсяную крупу в чистую трехлитровую банку и залить 2 л теплой питьевой воды. Добавить пророщенное зерно и тщательно перемешать. Накрыть банку полотенцем и оставить при комнатной температуре на 6-8 часов. Одновременно срезать с хлеба корочку и оставить на то же время подсыхать. Добавить в банку корочку ржаного хлеба, поломанную на несколько частей, опять накрыть и оставить на сутки. Убрать хлеб. Процедить овсяную массу через сито, отжимая крупу. Получившаяся масса – концентрат овсяного киселя. Она может храниться в холодильнике 7 дней. Развести концентрат питьевой водой в соотношении 1:2,5 и прогревать на среднем огне, помешивая, пока кисель не начнет закипать. Выключить огонь, накрыть кисель крышкой и дать постоять 5 минут. Подавать овсяный кисель с медом и сухофруктами.

Кулич

/ Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 кг муки

1 л молока

30 яиц

700 г сливочного масла

100 г свежих дрожжей

1 кг сахара

1 ч. л. соли

1 стакан изюма

1 ч. л. молотой корицы

0,5 ч. л. молотого кардамона

10 г ванильного сахара

Щепотка тертого мускатного ореха

Способ приготовления

Молоко поставить на небольшой огонь и понемногу добавить полтора стакана муки. Тщательно перемешать и, когда тесто загустеет, отставить остывать. Растереть дрожжи с одной столовой ложкой сахара. Как только они станут жидкими, влить в заварное тесто. Перемешать массу и поставить в тепло на 1,5 часа. Затем отделить белки от желтков, к желткам всыпать сахар и взбить блендером. Добавить сливочное масло и растереть до однородной массы. Посолить и добавить изюм, кардамон, корицу, мускатный орех и ванильный сахар. Перемешать и влить опару. К полученному тесту добавить просеянную муку. Месить до тех пор, пока тесто не начнет отставать от рук. Выложить тесто в большую миску и оставить подходить на 3 часа. Смазать формы для куличей маслом и выложить поднявшееся тесто, заполняя примерно на половину или на треть объема. Выпекать куличи около 30 минут при температуре 210 градусов. Остудить, достать из форм и покрыть глазурью.

Блины с грибами

Фото: instagram.com/maxim_koo/

Ингредиенты

Молоко – 1 л

Мука – 2 ст.

Яйца – 3 шт.

Сахар – 4 ст. л.

Соль – щепотка

Разрыхлитель – 4 ч. л.

Сыр – 50 г

Шампиньоны – 800 г

Сметана – 150 г

Лук -1 шт.

Способ приготовления

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Смешать муку, сахар, соль, разрыхлитель и яйца венчиком. Добавить молоко, взбить блендером. Пожарить блины. Нарезать грибы и лук. Обжарить на сковороде, пока не выпарится вся влага. Добавить соль, сметану и тертый сыр. Тушить 10 минут. Начинить блины начинкой, сформировать конвертики.

Пирожки с капустой

Фото: instagram.com/be_veggie_easy

Ингредиенты

Сметана – 200 г

Яйцо – 1 шт.

Растительное масло – 4 ст. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Сахар – 1-1,5 ст. л.

Разрыхлитель для теста – 10 г

Мука пшеничная – 2 ст.

Для начинки

Капуста квашеная – 300 г

Лук – 1 шт.

Растительное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления

К сметане добавить соль, сахар, яйцо, разрыхлитель и растительное масло. Перемешать. Добавить муку. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Отправить на 25 минут в холодильник. Для начинки мелко нарезать лук, обжарить. Добавить капусту. Тушить до мягкости. Разделить тесто на 12 частей. Сформировать пирожки. Смазать желтком. Выпекать при 180 градусах около получаса.

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Запеченный минтай в сметанно-чесночном соусе

Фото: instagram.com/anechka.chylikova/



Ингредиенты

Минтай – 400 г

Сметана – 150 г

Чеснок – 5 г

Соль, перец черный молотый – по вкусу

Приправа для рыбы – по вкусу

Укроп – 1 пучок

Масло оливковое – 1 ст. л.

Сок лимонный – по вкусу

Способ приготовления

Филе минтая разрезать на порционные куски, посолить, поперчить, добавить приправу для рыбы. Обжарить филе минтая до полуготовности с двух сторон на среднем огне. Смешать сметану, мелконарезанный укроп, давленый чеснок, немного соли. Залить получившейся смесью рыбу на сковороде, убрать огонь, перемешать рыбу с соусом лопаткой, накрыть крышкой и тушить 15 минут. Сбрызнуть лимонным соком, досолить по вкусу.

Куриная лапша

Фото: instagram.com/marina._.baranova/

Ингредиенты

Куриная голень – 2-3 шт.

Картофель – 5 шт.

Лук, морковь – по 1 шт.

Соль, петрушка – по вкусу

Для лапши

Мука твердых сортов пшеницы – 120 г

Мука высшего сорта – 30 г

Яйцо – 1 шт.

Вода

Способ приготовления

Отварить курицу до наваристого бульона. Для лапши смешать все ингредиенты, раскатать, нарезать лапшу, подсушить. Нарезать мелко лук и морковь, картофель нарезать кубиками. Из бульона достать мясо, добавить лук, морковь, через 5 минут – картофель. Отделить мясо от кости. Добавить к овощам в бульон. Через 15-20 минут добавить лапшу. Варить до готовности, украсить зеленью.

Здесь узнаете, как приготовить куличи в мультиварке.