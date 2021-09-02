Гороскоп на сентябрь-2021 для знака зодиака Козерога: не пытайтесь быть кем-то, будьте собой!

Гороскоп на сентябрь-2021 для знака зодиака Козерог / Фото: скриншот

Какие астрологические предсказания ждут представителей знака Козерог в сентябре 2021? На что обратить внимание, чего остерегаться, а в каких жизненных сферах стоит проявить настойчивость и упорство? Читайте подробный гороскоп на сентябрь 2021 для знака Козерог.

Работа

Гороскоп на сентябрь для знака зодиака Козерога / Фото: Pexels

Вряд ли у вас в этом месяце будет настроение работать и добиваться каких-то невероятных вершин. Но все это временно – не стоит накручивать себя. Лучше выделите для себя приоритетные дела и поэтапно их выполняйте. Так вы сможете продержаться весь сентябрь на плаву.

Финансы

Финансовый гороскоп для Козерога / Фото: Unsplash

Деньги сыпаться на вас не будут, но и страдать от их неимения вы тоже не будете. Просто планируйте все свои траты и не транжирьте деньги на всякую ерунду. Почитайте умную литературу по формированию бюджета!

Здоровье

Находите время для хобби / Фото: Unsplash

Работать вам не очень захочется и это может стать следствием эмоционального выгорания. Не насилуйте себя теми делами и задачами, которые доставляют вам дискомфорт. Находите время для хобби и вам непременно станет хорошо на душе!

Любовь

Любовный гороскоп на сентябрь / Фото: Pexels

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Отдавайтесь своим чувствам и проявляйте их сами. Если давно хотели с кем-то познакомиться – дерзайте, удача на вашей стороне. Только не пытайтесь быть кем-то, будьте собой!

Отдых

Гороскоп на сентябрь для знака зодиака Козерога / Фото: Unsplash

Время для отдыха вы точно найдете, вот только отдых должен быть качественным, а не просто возлежание на диване. Настройтесь на позитив и делайте только то, что доставляет вам радость. Это, к слову, касается и компании, в которой вы будете отдыхать!

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