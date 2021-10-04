Гороскоп на сегодня 4 октября для всех знаков зодиака: Девы, вас поймут без слов

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 4 октября 2021 года. Для многих людей наступит благоприятный день, будет явно ощущаться гармония с окружающим миром.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2021 года, для Овна

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Вы можете потратить весь день на размышления о том, как лучше выполнить работу и даже составить хороший план, но так и не успеть его реализовать. Постарайтесь не говорить лишнего, чтобы не испортить свою репутацию.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2021 года, для Тельца

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Поиск истины в этот день доставит вам удовольствие, даже если вы ее не найдете. В вас проявится дар убеждения – и это очень вам пригодится. Даже самый несговорчивый человек поверит вам и станет отличным партнером.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2021 года, для Близнецов

Вам придется отступить от своих планов в угоду обстоятельствам. Сегодня вы будете активным слушателем, а потом советчиком человеку, которому нужна ваша помощь. Не провоцируйте судьбу, чтобы потом не пожалеть.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2021 года, для Рака

Ваш конек сегодня – это золотое молчание. А если начнете много говорить, придется раскаиваться. Не бойтесь отдаться чувству, которое стремится вырваться наружу. Действуйте, как подсказывает интуиция, она вас не подведет.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2021 года, для Льва

Вам предстоит принять важное решение, причем желательно это сделать быстро, пока вас не опередили. Этот день может стать одним из решающих в вашей жизни. Не упустите свой шанс – возможно, другого не будет.

Дева (22 августа – 4 октября)

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2021 года, для Девы

Тот, кто на самом деле хочет вас слышать – поймет даже ваши намеки. А горло пусть дерет тот, у кого громче голос. В вас проснется желание реформировать все вокруг себя. Вряд ли ваши коллеги этому слишком обрадуются.

Весы (4 октября – 24 октября)

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2021 года, для Весов

День будет полезным и продуктивным. Вы будете вовлечены в какое-то значимое мероприятие. Когда вы много и долго говорите, не забывайте хоть иногда делать паузы, чтобы узнать, поняли ли вас собеседники.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2021 года, для Скорпиона

Будьте внимательны, и прежде чем подписывать какие-то документы, ознакомьтесь с ними. Никаких серьезных решений сегодня принимать не нужно. Делайте все постепенно, иначе вы рискуете испортить все дела.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2021 года, для Стрельца

Нынешний вечер лучше провести в одиночестве, чем в компании, где вам не будут рады. Критика может быть обидной, но конструктивной, прислушайтесь, что о вас говорят. Никому не давайте в долг – это не принесет пользы.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2021 года, для Козерога

Играть нужно по правилам либо не играть вообще. Лучше подумайте об этом заранее, чтобы потом не пришлось слишком дорого платить. Вам нужна помощь компетентного человека, самостоятельно можете не справиться.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2021 года, для Водолея

Вас ждет удачный день. Но искать себе на голову приключения и ввязываться в долгосрочные авантюры не стоит, иначе фортуна может отвернуться от вас. Следите за тем, чтобы действия ваших коллег соответствовали их обещаниям.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2021 года, для Рыб

Сегодня вы столкнетесь с непредвиденными трудностями, решение которых отнимет немало сил и времени. Так что запаситесь терпением. Хватит ностальгировать, нельзя жить одними мечтами и воспоминаниями.

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