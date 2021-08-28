Гороскоп на сегодня 28 августа для всех знаков зодиака: Близнецы, сможете добиться успеха!

Гороскоп на сегодня 28 августа для всех знаков зодиака / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на сегодня, 28 августа 2021 года. День обещает быть успешным и продуктивным. Настройтесь на позитив, нарядитесь и идите покорять мир.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2021 года, для Овна

День обещает быть напряженным, но вы все же сможете легко решить любой вопрос. Для этого вам необходимо всего лишь сосредоточиться на том, что вы делаете, и не реагировать на людей, которые вас отвлекают.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2021 года, для Тельца

Не стоит сегодня начинать какое-то новое дело – лучше закончите все, что запланировали ранее. Не доверяйте малознакомым людям свои секреты и не делитесь личными идеями – есть вероятность обмана. Вечер проведите в семейном кругу!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2021 года, для Близнецов

Сегодня вы будете полны сил и энергии, а значит сможете добиться в жизни большего. Старайтесь обязательно найти время для творчества и всего, что хоть как-то с этим связано. Сможете добиться успеха в том, о чем втайне всегда мечтали.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2021 года, для Рака

Идеальный день для раздумий и дел, связанных с планированием. Записывайте все свои идеи и намерения, чтобы воплотить в жизнь, и будет вам счастье! Избегайте переутомления и берегите нервы.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2021 года, для Льва

Сегодня вам важно ставить себя на первое место и делать то, что доставляет радость. Смело можете рассчитывать на помощь других людей. Хороший день для прогулок, шопинга и любимых косметических процедур.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2021 года, для Дев

Сегодня вас ждет активный день, когда все будет развиваться очень быстро и времени на долгие раздумья просто не останется. Доверяйте своей интуиции и старайтесь больше времени проводить с теми, кого вы любите.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2021 года, для Весов

Вы не будете сегодня слишком активными, но это все же позволит вам стать успешнее. А все потому, что вы будете думать головой о том, что именно для вас важно, не поддавайся волнению толпы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2021 года, для Скорпиона

Ваше настроение сегодня будет оставлять желать лучшего, но это не должно отразиться на вашей работе. Будьте терпимее и не становитесь слишком требовательными к окружающим. Это поможет сохранить хорошие отношения с ними.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2021 года, для Стрельца

Сегодня вы будете действовать быстро и даже на опережение, а это значит, что скоро сможете уже собрать плоды своих трудов. Звезды предостерегают от любых видов нагрузки. Постарайтесь сконцентрироваться на положительных мыслях.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2021 года, для Козерога

День не будет слишком активным, но сможет порадовать вас чем-то приятным. Это может быть встреча, новое знакомство или подарок. В любом случае постарайтесь расслабиться и получить удовольствие от всего происходящего!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2021 года, для Водолея

Вы будете сегодня раздраженными, а значит, можете наделать глупостей. Старайтесь держать себя в руках и сможете реализовать все, что вы себе запланировали. Исключите алкоголь и употребление тяжелой пищи.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2021 года, для Рыб

Старайтесь быть осторожнее и терпимее к себе. Избегайте коллективной работы и старайтесь не принимать каких-то важных решений. Появится возможность перемещения по служебной лестнице. Но прислушайтесь к интуиции и не берите на себя слишком много.

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