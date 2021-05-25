Гороскоп на сегодня 25 мая для всех знаков зодиака: Раки, не ленитесь и не тупите!

Астрологический прогноз на 25 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Астрологи дали прогноз на вторник, 25 мая 2021 года. День будет хорошим, во всяком случае именно так его нужно и воспринимать. Но не вешайте нос, а ищите в жизни приятное и концентрируйтесь на этом. А если настроение у вас так себе, то поднять его можно с помощью презентов и сюрпризов. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 мая 2021 года, для Овна

Неудачи в профессиональной деятельности могут вас немного расстроить, но не должны сломить ваш дух и желание покорить новые вершины. Подпитывайте себя приятными эмоциями и наслаждайтесь тем, что у вас уже есть.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 мая 2021 года, для Тельца

Вас ждет довольно напряженный день, когда не все дела будут идти, как вы хотите. Ну, во-первых, жизнь не идеальна, а во-вторых, все не так плохо. Учитесь видеть прекрасное в том, что вас окружает, и наслаждаться жизнью здесь и сейчас.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 мая 2021 года, для Близнецы

Звезды советуют вам быть аккуратными с новыми знакомствами и больше времени проводить со своими друзьями. Они способны вдохнуть в вас новую энергию и дать мотивацию двигаться вперед.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 мая 2021 года, для Рака

Вы можете достичь успеха сегодня в любом деле. А это значит, что просто противопоказано тупить, лениться и залипать на чем-то одном. Растормошите себя и начните ставить четкие цели, тогда и достигать их будет проще.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 мая 2021 года, для Льва

День не благоприятный для каких-либо командировок, путешествий, масштабных покупок и дел. Лучшее, что вы можете сделать – уединиться и насладиться тишиной. Она вам сегодня нужна, как воздух.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 мая 2021 года, для Девы

Идеальный день для покупок и дел, связанных с тратой денег. Не сдерживайте себя, а позвольте получить удовольствие от покупок. В личной жизни вероятны проблемы, которые не следует принимать близко к сердцу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

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Гороскоп на сегодня, 25 мая 2021 года, для Весов

Вас ждет сегодня насыщенный день, когда дела будут идти не так, как вы себе запланировали, но от этого не хуже. Настроение, правда, будет очень изменчиво, что будет раздражать ваших близких. Держите себя в руках и эмоции под контролем!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 мая 2021 года, для Скорпиона

У вас сегодня большой риск поконфликтовать с начальством, поэтому важно не повышать градус вашего общения изначально. А еще лучше – избегать его. Следите за здоровьем, ведь высокая вероятность ухудшение состояния.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 мая 2021 года, для Стрельца

День обещает быть сложным и даже слегка напряженным. Но вам это не помешает добиться того, что вы себе запланировали. А все потому, что энергии у вас сегодня будет очень много. Не сдерживайте себя!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 мая 2021 года, для Козерога

Сегодня важно будет выстроить свои личные границы так, чтобы вы смогли реализовать все, что себе запланировали. Экстравагантный поступок поможет вам достичь наиболее честолюбивых целей. Можете смело тратить деньги на подарки себе любимым!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 мая 2021 года, для Водолея

Старайтесь сегодня уделить как можно больше времени своим любимым людям. Именно это поможет избежать ссор и недопонимания. Романтика, приятный сюрприз и душевный разговор способны растопить сердце любого человека.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 мая 2021 года, для Рыб

Не открывайте свое сердце незнакомым людям. Поберегите свои эмоции для важных людей и важных событий. Прислушивайтесь к интуиции – она укажет вам верный путь!

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Ранее мы публиковали общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака.