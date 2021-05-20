Гороскоп на сегодня 20 мая для всех знаков зодиака: Львы, будьте смелее в своих желаниях!

Астрологический прогноз на 20 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Астрологи дали прогноз на четверг, 20 мая 2021 года. Многим представителям знаков зодиака будет сегодня суперлегко и весело. Если вам дана энергия и сила – не профукайте ее, а используйте с пользой! Ну а если настроение у вас так себе, то поднять его можно с помощью презентов и сюрпризов. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2021 года, для Овна

Идеальный день для путешествий и отдыха. Но о работе вряд ли получится забыть. Просто придется меньше ей выделить времени, а все остальное посвятить семье и близким людям.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2021 года, для Тельца

Насыщенный день ждет Тельцов, которые хотят добиться чего-то большего от жизни. А все почему, потому что сил и внутренней мотивации у вас будет много. Романтичные отношения принесут радость и уверенность в собственных силах.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2021 года, для Близнецов

Вы полны сил, энергия бьет ключом, а ваши желания осуществляются одно за другим. Не останавливайтесь ни на минутку, и вы получите море удовольствия от жизни и от своих успехов. Готовьтесь к тому, что эмоции будут хлестать через край.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2021 года, для Рака

Сегодня вы будете уверены в себе и своих силах, сможете легко реализовать все, что себе запланировали и даже успеете получить от жизни удовольствие. Вечер обещает быть очень романтичным и страстным!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2021 года, для Льва

Легко сможете начать любое дело и завершить его уже до конца дня. Потом, конечно, будет минутка самолюбования – и не зря, ведь вы заслужили похвалы. Старайтесь быть смелее в своих желаниях!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2021 года, для Девы

Сегодня вам будет очень лень решать слишком важные вопросы, и вы захотите отложить их решение на потом. Но не делайте этого! Лучше распишите маленькие шажки, которые помогут решить все накопившиеся дела. Это лучше, чем ничего!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

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Гороскоп на сегодня, 20 мая 2021 года, для Весов

Сегодня вы почувствуете в себе силу и захотите действовать. Все верно, но не забывайте прислушиваться к своей интуиции – она укажет правильный путь. Вечер проведите уединенно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2021 года, для Скорпиона

Сегодня вас ждет активный и очень творческий день. Даже если вы не связаны с ним, сегодня к вам придет озарение. Так вы можете обрести новое хобби, которое будет помогать вам отвлекаться, развлекаться и восстанавливаться после стресса на работе.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2021 года, для Стрельца

Вы выйдете на новый уровень, когда прежние дела будут даваться вам легче, а старые контакты уступят место новым и нужным вам. Любое начинание сегодня, даже самое рискованное, принесет хороший доход.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2021 года, для Козерога

Сегодня вы будете так сильно мотивированы, что можете просто сбиться с выбранного пути. Не обольщайтесь от приятных слов и будьте аккуратными с новыми знакомствами – рискуете обмануться. Звезды рекомендуют сегодня вести себя более сдержанно.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2021 года, для Водолея

Ваша сексуальность усиливается, энергия прибывает, а желание перемен к лучшей жизни напоминает о себе все чаще. Именно сейчас вы можете найти дополнительный источник дохода, новое направление деятельности и любовь, если вы одиноки. А семейных Водолеев ждет расцвет семейной жизни.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2021 года, для Рыб

Благоприятный день для того, чтобы устроить шумную вечеринку или просто повеселиться с самыми близкими. Будьте рассудительными и прислушивайтесь к интуиции – она плохого не посоветует.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Ранее мы публиковали общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака.