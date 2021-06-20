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Гороскоп на сегодня 20 июня для всех знаков зодиака: Водолей, следи за деньгами!

20 июня, 06:55

Анна Ковпак

Астрологический прогноз на 20 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 20 июня для всех знаков зодиака / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 20 июня 2021 года. День обещает быть насыщенным и активным. А тем, кто не знает, куда себя деть – поможет разобраться в себе. В ваших руках сделать эту пятницу ярче, веселее и успешнее.

Не забывайте также о ретроградных планетах и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 июня 2021 года, для Овна

Вас ждет сегодня очень спокойный и размеренный день, когда вы будете находиться в максимальном спокойствии и хорошем расположении духа. Нельзя спешить с принятием решения – все тщательно обдумывайте. Вечер должен быть спокойным!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 июня 2021 года, для Тельца

Успешный день ждет всех представителей этого знака зодиака. Наберитесь терпения и начните делать то, что вам нравится. Это принесет не только хороший результат, а еще и отличное настроение. К вам будут тянуться люди!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 июня 2021 года, для Близнецов

Любое решение сегодня будет даваться с трудом. Старайтесь больше времени проводить наедине со своими мыслями и не пытайтесь казаться тем, кем вы не являетесь. Прислушайтесь к интуиции – это поможет вам стать лучшей версией себя!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 июня 2021 года, для Рака

Идеальное время, чтобы пересмотреть и переосмыслить свои планы на будущее. Рассчитывайте сейчас только на себя и свои силы, не привлекая никого извне. На передний план выйдут бытовые проблемы, поэтому с их решения и стоит начать сегодняшний день.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 июня 2021 года, для Льва

Ваша несговорчивость, категоричность и прямолинейность сыграют против вас. Старайтесь услышать то, что вам говорят, а не просто упорно делать то, что вы делаете. Вечер с любимым человеком станет лучшим досугом.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 июня 2021 года, для Девы

Идеальное время для отдыха, путешествий и смены обстановки. А еще удачно будет начать обучение и получение новых знаний, навыков. В дальнейшем вы сможете применить свои знания в работе. Будьте любознательными и это принесет свои плоды!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов / Фото: Сегодня

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Гороскоп на сегодня, 20 июня 2021 года, для Весов

Удачно будет отправиться на отдых куда-то в горы или на море. Не сидите в четырех стенах и отправляйтесь хоть в ближайший парк, пока вы совсем не зачахли за работой. Рутинные дела по дому могут забрать сегодня слишком много энергии – потратьте ее на что-то полезнее.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 июня 2021 года, для Скорпиона

Вашего энтузиазма, сил и энергии хватит сегодня на все, поэтому смело пишите в план на день больше пунктов, чем обычно. Вторую половину дня планируйте провести в тесном семейном кругу – они соскучились по вам.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 июня 2021 года, для Стрельца

Сегодняшний день стоит начать со спокойных и приятных ритуалов, которые сделают настроение лучше. Научитесь довольствоваться тем, что у вас есть, и вы непременно начнете получать больше. Вторую половину дня посвятите спокойному отдыху!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 июня 2021 года, для Козерога

Прогулки, поездки на самокатах, велосипедах – делайте, что вашей душе угодно, и получайте удовольствие от жизни. Лениться, нудиться и тупить сегодня запрещено. Всю любовь, тепло и нежность направьте на любимого человека – ему это сейчас сильно нужно.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 июня 2021 года, для Водолея

Сегодняшний день нельзя назвать простым и спокойным – вас будут раздражать и даже бесить окружающие. Постарайтесь не брать на себя больше, чем можете потянуть, и уверенно идите к своей цели. Следите за деньгами – они могут слишком быстро закончиться, если их не контролировать.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 июня 2021 года, для Рыб

Будете сегодня немного раздражены и нервозны. Постарайтесь меньше времени проводить за гаджетами и больше – на природе. День будет отмечен новыми встречами и знакомствами, которые будут вас волновать.

Астрологический гороскоп на 2021-й – смотрите видео:

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Источник: Сегодня

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