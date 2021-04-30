Гороскоп на май-2021 для знака Близнецы: легкие деньги могут дорого вам стоить

Близнецы / Фото: Сегодня

Будет ли благоприятным и позитивным май 2021 года для Близнецов? Где им следует проявить лояльность, а в какой сфере заявить о себе, чтобы достичь великолепных результатов? Читайте подробный гороскоп на май-2021 для знака Близнецы.

Работа

В мае-2021 на плечи Близнецов выпадет немалое количество обязанностей, но вас это точно не испугает. Другое дело, будут ли они так необходимы и целесообразны? Стоит ли вам с вашим профессионализмом размениваться на задания, с которыми должны справляться ваши подчиненные?

Финансы

Всех денег не заработаете, а потому вам следует отказаться от заманчивых легких денег и выбрать более надежный, зато проверенный путь. Иначе вы можете попасть в расставленные сети мошенников – именно в мае-2021 этот риск достаточно велик. Начинайте копить на летний отдых.

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Здоровье

На протяжении всего мая Близнецы будут ощущать прилив сил и внутренней энергии. На такой позитивной волне вы способны если не горы своротить, то холмы уж точно вспахать. А если хотите дать возможность организму покайфовать, то пройдите курс расслабляющего массажа.

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Любовь

Близнецы будут готовы удовлетворить чуть ли не все потребности своего возлюбленного – и плотские, и духовные, и материальные. Но проблема заключается в том, что вы хотите реальных отношений, а ваш партнер готов пока только мечтать о них.

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Отдых

Чем уютнее окружающий вас мир, тем больше гармонии и умиротворенности вы испытаете внутри себя. И черпать силы вы будете именно в своем доме – вам даже не захочется никуда из него уезжать. Так что лучше займитесь благоустройством своего гнездышка.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам Зодиака.