Гороскоп на июль-2021 для знака зодиака Лев: выбирайте активный и даже экстремальный отдых!

Гороскоп на июль-2021 для знака зодиака Лев / Фото: Сегодня
Хотите узнать, насколько удачным и плодотворным будет июль для Льва? Предлагаем ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом на второй месяц лета для представителей этого знака. Читайте подробный гороскоп на июль-2021 для знака Лев.
Работа
Львы, тщательно вычитывайте договора / Фото: Pixabay
Сейчас у вас не самое удачное время для решения рабочих вопросов. Постарайтесь все важные решения и дела перенести на август. А если так сделать не получается – тщательно вычитывайте договора, консультируйтесь с юристами и не спешите давать ответ, пока все хорошенько не обдумаете.
Финансы
Финансы / Фото: Unsplash
Никаких всплесков ждать не приходиться – все будет ровно и кроме зарплаты никакие золотые горы вам не сулят. Старайтесь меньше тратить на безделушки и больше откладывать на большую мечту.
Здоровье
Откажитесь от алкоголя / Фото: Depositphotos
Как и с финансами, у вас все стабильно и по прежнему хорошо. Никаких обострений не будет, если будете следить за своим питанием и хорошо высыпаться. Вот только с алкоголем следует быть аккуратнее, если не хотите проблем на свою голову.
Любовь
Как разжечь огонь в отношениях / Фото: Pexels
Вам искренне лень будет что-либо делать для того, чтобы встретить кого-то, познакомиться и завести отношения, если у вас их нет. Тут важно понять, чего вам хочется от жизни: если надоело одиночество – нужно действовать, если вам хорошо одному – тогда не напрягайтесь. Семейных Львов ждет всплеск положительных эмоций.
Отдых
Экстремальный маунтинбайк / Фото: REUTERS
Старайтесь находить время для отдыха, хоть сильно напрягаться в этом месяце вы не будете. Но отпуск очень важно выбирать активный и можно даже экстремальный. Все потому что вы будете слишком аморфными все время, а взбодрить себя необходимо.
Астрологический гороскоп на 2021 для всех знаков зодиака – смотрите видео:
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