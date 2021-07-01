Гороскоп на июль-2021 для знака зодиака Козерог: вы рискуете оказаться на мели, зато утонете в любви

Козерог / Фото: Сегодня

Хотите поскорее узнать, насколько удачным и стабильным будет июль для Козерога? Предлагаем вам подробный астрологический прогноз на середину лета для представителей этого знака. Читайте подробный гороскоп на июль-2021 для знака Козерог.

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Работа

Работа / Фото: Unsplash

Козерогу совершенно не захочется работать в июле, и это неудивительно – сказывается накопившаяся за полгода усталость. Осторожнее, потому что ваша рассеянность и несобранность станет причиной ошибок в важной документации или технологическом процессе. На удачу надейтесь, но и себя контролируйте, потому что фортуна часто переменчива, особенно если не прилагать никаких усилий.

Финансы

Финансы / Фото: Unsplash

А вот в смысле денег июль-2021 для Козерогов может стать везучим периодом. Т.е. вам в буквальном смысле слова повезет, если вы не побоитесь рискнуть или согласитесь на авантюру. Но чтобы это узнать, для начала хотя бы купите лотерейный билет. Только не расслабляйтесь и не отлынивайте от основного источника ваших доходов.

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Здоровье

Витамины / Фото: Unsplash

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В июле у вас основными критериями хорошего самочувствия будут настроение и эмоциональное здоровье. Не позволяйте себе уходить в апатию, а тем более – в депрессивное состояние. Если ощущаете раздражительность – попейте успокоительное для профилактики. В остальном же состояние здоровья будет только радовать.

Любовь

Пара / Фото: Unsplash

Самый жаркий месяц лета отлично подходит для развития самой страстной сферы жизни. Козероги, наконец, ощутят великолепное единение и гармонию со своим избранником – вам кажется, что этот человек понимает вас лучше, чем кто-либо другой из окружающих. Старайтесь как можно дольше сохранять в себе это чувство.

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Отдых

Отдых / Фото: Unsplash

Отдыхайте и набирайтесь сил при первой же удобной возможности. А таких дней в июле будет масса. Лучше всего – отправиться в отпуск, неважно куда: море, дача, пикник, круиз, гости, курорт – главное смените обстановку и атмосферу. Это поможет отвлечься от накопившихся ранее проблем и надоевшей работы.

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