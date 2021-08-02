Гороскоп на август-2021 для знака зодиака Водолей: ваш взгляд будет обращен в прошлое

Подробный астрологический прогноз на август-2021 для знака Водолей предостерегает от неразумных трат и советует заняться творчеством.

Водолей / Фото: Сегодня

Будет ли август удачливым месяцем для представителей знака Водолей ? Или, возможно, придется всерьез потрудиться, чтобы получить благосклонность у переменчивой Судьбы? Читайте подробный гороскоп на август-2021 для знака Водолей.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Работа

Кофе / Фото: Unsplash

Звезды будут покровительствовать специалистам творческих профессий . Так что в августе 2021-го Водолеям желательно поторопиться с реализацией своих оригинальных идей, которые вы накапливали в последние дни – пришло их время. Они окажутся и востребованными, и прибыльными.

Финансы

Финансы / Фото: Unsplash

Водолеям предстоит в августе немного затянуть пояса и не тратить деньги на второстепенные вещи. Новые поступления вы получите с опозданием, а вот старые запасы тают просто на глазах. Если вам вдруг не будет хватать средств, задумайтесь о дополнительных источниках заработка.

Здоровье

Релакс / Фото: Unsplash

В последний летний месяц Водолеям следует быть осмотрительнее на открытых водоемах и в местах массового скопления людей. Вода, как ни странно – не лучший ваш друг в этот период, но исключать ее совсем не стоит. Полезно заняться укреплением иммунитета, к примеру, контрастный душ.

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Любовь

Фотографии / Фото: Unsplash

В августе у Водолеев будет мечтательное настроение, может даже появиться ностальгия по былым чувствам , которые готовы воспламениться с новой силой вопреки любому здравому смыслу. Но разве любовь когда-то подчинялась логике? Вам придется лишь покорно следовать за призраками прошлого.

Отдых

Чтение / Фото: Unsplash

Водолеи в конце лета будут увлечены процессом получения новых знаний и обучения чему-то непривычному для вас. За этим занятием вы даже не заметите усталости. Наоборот, это переключение внимания на другую тему расширит ваш кругозор и подтолкнет к новым идеям.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

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