Go_A вошли в ТОП-5 финалистов Евровидения-2021

Go_A / Фото: facebook.com/GoAbandoriginal

Еще недавно группа Måneskin из Италии оказалась на первой строчке в списке претендентов на победу в "Евровидении-2021" по оценкам букмекеров. Украина в этом рейтинге была на восьмом месте.

Теперь Go_A вошли в пятерку финалистов – букмекеры прогнозируют, что украинцы займут в этом году четвертое место, передает "Суспільне". Такой ТОП нам нравится больше.

Согласно последним показателям букмекеров, рейтинг 10 потенциальных финалистов конкурса выглядит так:

Destiny — "Je Me Casse" (Мальта);

Elena Tsagrinou — "El Diablo" (Кипр);

Roop — "Discoteque" (Литва);

Go_A — "SHUM" (Украина);

Manizha — "Russian Woman" (Россия);

Tusse — "Voices" (Швеция);

Albina — "Tick-Tock" (Хорватия);

TIX — "Fallen Angel" (Норвегия);

ROXEN — "Amnesia" (Румыния);

Eden Alene — "Set Me Free" (Израиль)

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Завтра, 18 мая, состоится первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2021", где выступят представители Украины Go_A с песней SHUM. Мы обязательно вам расскажем, как все пройдет.

Go_A – SHUM

Ранее Go_A в костюмах из переработанного пластика представили Украину на церемонии открытия "Евровидения-2021".