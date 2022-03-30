Эвакуация и гуманитарная помощь: где узнать информацию

В Украине создан создан официальный сайт поддержки для организации эвакуации населения / Фото: t.me/nashkyivua

В условиях войны нужно очень четко понимать, где официальные данные, цифры и статистика, а где – фейки, запущенные агрессором ради достижения своих целей. Теперь появился официальный сайт, где можно узнавать информацию об эвакуации из горячих точек и не только.

Совместными усилиями Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Министерства внутренних дел и Координационного центра органов местного самоуправления Украинской ассоциации районных и областных советов создано:

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официальный сайт поддержки для организации эвакуации населения;

телеграмм-бот @Evacuation2022_bot.

Создан официальный сайт и телеграм-бот / Фото: Telegram

С помощью вышеупомянутого Telegram можно узнать об эвакуации населения из зон боевых действий, а также получить гуманитарную и медицинскую помощь, в том числе жителям временно оккупированных территорий Украины.

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