"Жив-здоров, на связи": Баста прокомментировал визит в Киев (видео)

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), которого накануне заметили в Киеве, очень кратко прокомментировал свой недавний визит в Киев, заявив, что с ним все в порядке и концерт в столице Украины он отменять не собирается.
Соответствующее видео Вакуленко опубликовал в Instagram.
"Дорогие друзья, в эфире Вася Вакуленко. Спасибо всем, кто беспокоился из-за меня. Все хорошо, беспокоиться не стоило, жив-здоров, на связи. Всех обнял, всем спасибо, будьте здоровы, крепко обнимаю", – заявляет рэпер на видео.
В то же время он никак не прокомментировал инцидент с нападением его охраны на киевлянина из-за напоминания, что Крым украинский.
Во время прямого стрима с поклонниками Баста уточнил, что в Киев приезжал навестить родных и близких и заявил, что концерт в столице Украины состоится.
На вопрос подписчиков, как он относится к тому, что в Украине за него объявлено вознаграждение, ответил, что сам готов прийти за деньгами.
Напомним, 3 мая в Киеве заметили российского рэпера Басту, который числится в базе сайта "Миротворец" и которому ранее был запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.
Позже киевлянин поделился видео, на котором охрана рэпера неадекватно реагирует на его обращение к Басте при выходе того из ресторана – украинец пытался донести до россиянина, чей на самом деле Крым.
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