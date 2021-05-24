Евровидение-2021 прошло на ура, но осталось самое вкусное – мемы. Их мы не забудем никогда

Лучшие мемы Евровидения-2021 / Фото: Сегодня
"Евровидение-2021" – все! В главном музыкальном празднике года весьма прогнозируемо победил итальянский глэм-рок в исполнении группы Maneskin.
Солист коллектива дал жару, устроив на сцене конкурса ТАКОЕ, что нам даже неудобно пересказывать. Благо и других поводов для шуток на музыкальном конкурсе было достаточно.
Life Сегодня собрали самые качественные мемы с "Евровидения" в этом году. Мы уверены, что вам понравится.
Теперь мы знаем, что значит "счастья полные штаны".
* Поправка: порванные штаны.
Показалось?
Это просто бомба!
Ну, пусть все будут здоровы
Отличий НЕТ
Манижа как отдельный вид искусства
Это гениально
Киркоров, прости
Правильный подход к результатам конкурса
Великобритания получила ноль балов. НОЛЬ! И от жюри, и от зрителей.
Не это не повод расстраиваться
Дядя Вася? А вы как там оказались?
Ну и о победителях.
Да, ладно. Нам не жалко. Забирайте победу. Нам просто надоело выигрывать в этом вашем Евровидении!
Напомним, выступление Go_A на Евровидении-2021 попало на первое место в трендах YouTube.
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