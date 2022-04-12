Доктор Комаровский дал советы, как вернуть детей к обычной жизни

По словам Комаровского, во время войны взрослым следует быть конструктивными и говорить с детьми не так, как раньше / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Постоянный эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Евгений Комаровский рассказал, кто должен рассказывать детям о войне и дал советы родителям, как постепенно вернуть малышей к привычной жизни.

Дети наблюдают за взрослыми и копируют их, поэтому главная задача всех / Фото: Getty Images

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В прямом эфире утреннего шоу канала "Украина", которое выходит на YouTube-канале "Ранку з Україною", доктор Комаровский рассказал, что сейчас живет вместе с двумя внуками, а третий остался с родителями. По словам эксперта, во время войны взрослым следует быть конструктивными и говорить с детьми не так, как раньше.

Прежде всего должен отметить то, что в подобные моменты с детьми должны говорить только те, кому они доверяют по-максимуму. У моих внуков хорошие тесные отношения с родителями, поэтому о войне говорил с ними не я. Главное, во время такого разговора – сохранять спокойствие и называть вещи своими именами, – рассказал доктор Евгений Комаровский в эфире "Ранку з Україною".

Эксперт отмечает, что дети наблюдают за взрослыми и копируют их, поэтому главная задача всех родителей – держать себя в руках. Кроме того, Комаровский дал совет взрослым, нужно ли заставлять детей учиться, заниматься бытовыми делами или есть кашу, если они отказываются это делать.

Война – это время, когда работает главный закон педагогики. А он о том, что умные взрослые учат чему-то своих детей. Дети ведь имеют меньше знаний и опыта, чем мы, поэтому не дети устанавливают правила поведения, а именно взрослые. Сейчас то время, когда дискуссий между поколениями не должно быть вообще! – комментирует Комаровский.

Война – трудный экзамен для всех как морально, так и физически. Поэтому каждый из нас, по возможности, должен подниматься и постепенно возвращаться к привычным делам и развлечениям. Это поможет улучшить психологическое состояние и отношения в семье.

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Если это безопасно – ходите в парки, скверы или зоопарки. Более того, старайтесь по возможности возвращаться к привычкам мирной жизни – к прогулкам, общению, играм. А еще не лишним будет убрать из общения с детьми слово "война", лучше говорить о добре, – советует эксперт канала "Украина".

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