Что делать при эмоциональном выгорании – советы психолога

Стресс на работе и дома, информационный шум, финансовая уязвимость… Все эти факторы становятся причинами эмоционального выгорания. Психотерапевт Алена Лукьянчук рассказывает:

Я устал от людей, мечтаю взорвать планету. Человек говорит: "Я хочу побыть в длительном одиночестве! Эмоциональное выгорание – это в целом такое побочное явление благ цивилизаций, и плюс ко всему желание человека успеть все за 24 часа.

Стоит обратить внимание, что в Украине женщины подвержены "выгоранию" больше чем мужчины. Всему виной дети, работа, монотонные домашние дела. Постоянная нехватка времени на отдых способна привести к негативным последствия.

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Психотерапевт отметила, что люди смирились с мыслью, что не имеют права на отдых. А нужно наоборот, давать себе некоторое время для перезагрузки. Так, Алена советует делать небольшие перерывы – просто полежать на диване, погладить кошку. Уже в это время наш мозг не потребляет никакой информации и перезагружается.

Советы Лукьянчук дала во время прямого эфира "Подолати. Допомагає психолог", проекта психологической поддержки Фонда Рината Ахметова, работа которого направлена на помощь пострадавшим во время военного конфликта на Донбассе.

В рамках проекта ПРЕОДОЛЕТЬ, который является составляющей инициативы Фонда Музей "Голоса мирных", мы хотим прежде всего донести людям психологическую культуру. Чтобы люди понимали, что они не одни. Что они могут быть услышанными.

Эмоциональное выгорание – пандемия 21 века / Фото: unsplash.com

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К счастью, предотвратить эмоциональное выгорание просто. Вот 3 простых занятия:

любимое дело,

физические упражнения,

прогулки на свежем воздухе.

Специалисты рекомендуют выделать некоторое время для себя и ничего не делать либо заняться хобби. В первую очередь тем, что приносит вам дофамин, окситоцин – гормоны счастья.

Интересно, Лукьянчук указала еще на один важный фактор, который способен поправить ментальное здоровье – это объятия. Оказывается, наш мозг крепнет от регулярного сна и разнообразной пищи. А окситоцин, гормон любви, который к тому же вырабатывается и тогда, когда мы обнимаемся.

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Ранее мы рассказывали, что делать, если работа перестала приносить удовольствие.