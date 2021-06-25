Елизавета II не сможет встретиться с принцем Гарри во время его приезда в Лондон

По информации инсайдеров, Елизавета II решила уехать из Лондона во время визита принца Гарри на родину в начале июле. У нее запланирована поездка в Шотландию

Елизавета II не встретится с принцем Гарри во время его приезда в Лондон / Фото: Getty Images

Пока официального заявления не было, что принц Гарри будет присутствовать 1 июля в Лондоне на открытие памятника принцессы Дианы. Но как утверждают источники, герцог Сассекский не может пропустить такое событие и обязательно будет. Правда, похоже воссоединения с королевской семьей не стоит ждать. По информации СМИ, Елизавета II не собирается встречаться с внуком.

Как пишет Express, у королевы запланирован рабочий визит в Шотландию. Елизавета II посетит благотворительные организации в Глазго.

Елизавета II и принц Гарри / Фото: Getty Images

В первых числах июля запланирована поездка в Шотландию и у принца Чарльза, которую он не собирается отменять.

По информации СМИ, на открытии статут принцессы Дианы будут присутствовать Кейт Миддлтон и принц Уильям. Отмечается, что братья появятся на мероприятии вместе и даже постараются установить "временное перемирие" в память о матери.

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Ранее появилась информация, что Меган Маркл и принц Гарри могут спровоцировать новый скандал с Елизаветой II из-за имени дочери. Как рассказал королевский эксперт, если пара начнет монетизировать имя своей дочери, то это очень разозлит королеву. Она это расценит так, что и на ее имени наживаются. В результате Елизавета II может лишить Меган и Гарри, а также их двоих детей королевских титулов.

"Если они будут использовать это имя для каких-либо коммерческих целей, то королева может отделить их от монархии, чтобы защитить корону", – объяснил королевский эксперт.

Из-за чего в королевской семьей могут поссориться – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что в США у принца Гарри появился двойник. Мужчину по имени Кевин Ганус с герцогам Сассекским путает даже его родная дочь.