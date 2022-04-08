Елена Зеленская потрясла количеством погибших детей, выступив в Совете Европы

165 украинских деток были убиты российскими войсками / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее Елена Зеленская рассказала, как каждый украинец может поделиться своей историей о войне в проекте "Відлік 24.02". Сегодня первая леди Украины выступила на конференции Совета Европы в Риме, где обсуждали новую Стратегию прав ребенка на 2022-2027 годы.

На конференции почтили память украинских деток, которые погибли в результате военного вторжения России. На момент выступления Зеленской – это число по подтвержденным данным составляло 165 жизней.

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Полномасштабной агрессией Российская Федерация нарушила неотъемлемое право каждого ребенка – право на жизнь, гарантированное Конвенцией ООН, – отметила Зеленская.

Также Елена рассказала, что войска России нарушили все права украинских детей, которые только возможны. Это касается:

права на лечение (повреждены или полностью разрушены более 270 больниц),

право на образование (повреждены или полностью разрушены более 300 учебных учреждений).

В своей речи первая леди призвала мировую общественность к действиям, назвав ошеломляющие количество украинцев, которым пришлось покинуть свой дом – 4 миллиона и половина из которых – это дети.

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И что страшнее – сейчас в Украине сотни детей, с которыми у нас нет связи. О судьбе которых мы ничего не знаем! Они со своими родителями в городах, которые оккупировали русские, или за которые ведутся бои.

С начала войны мы просили НАТО закрыть небо над нашими городами, над Украиной. Чтобы на людей не падали бомбы и ракеты. Пока нас, к сожалению, не слышат. Еще раз призываю к этому. Как и в суд над обидчиками украинских детей. Международной ответственности для всех, кто сбрасывал бомбы и совершал ужасное насилие, в том числе сексуальное, в отношении наших детей. Кто лишил украинских детей их прав.

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