Джо Байден в первую встречу с Елизаветой II нарушил королевский протокол

Встреча президента США и королевы Великобритании состоялась на саммите "Большой семерки", который совпал с празднованием официального дня рождения Ее Величества

Джо Байден впервые встретился с королевой Елизаветой II / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Джо Байден нарушил протокол во время встречи с Елизаветой II на саммите G-7. Согласно правилам, все гости должны быть на местах, перед тем, как прибудет королева. Президент США с супругой приехали после нее.

Встреча мировых лидеров состоялась вчера в Великобритании. Саммит совпал с празднованием второго дня рождения Елизаветы ІІ.

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То, что колонна из 18 машин Джо Байдена прибыла на место проведения мероприятия через 5 минут после Ее Величества, королеву не огорчило, пишет The Daily Mail.

На снимках также видно, как королева сияла, разговаривая с президентом США и его женой.

Елизавета II на саммите G-7 встретилась с Джо Байденом / Фото: Getty Images Реклама

На саммите G-7 британскую королеву сопровождали принц Уэльский, герцогиня Корнуолльская, герцог и герцогиня Кембриджские.

Вчера Елизавета II также отметила свой официальный день рождения. Ее 95-летие уже праздновали в апреле, но, согласно традиции, британские монархи принимают поздравления от сограждан еще и во вторую субботу июня.

Подборку интересных фактов о Елизавете II – смотрите в сюжете:

Мы сравнили, каким был первый парад в честь дня рождения королевы и как все происходило в этом году.