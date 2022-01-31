Дженнифер Лопес снялась для известного глянца. Почему французы раскритиковали обложку?

Дженнифер Лопес снялась для французского Elle / Фото: elle.com

Непревзойденная Дженнифер Лопес снялась для французского Elle, но в Сети раскритиковали такой выбор редакции героя февральского номера. Французы считают, что на обложке должен быть погибший в результате несчастного случая Гаспар Ульель.

В преддверии выхода на экраны романтической комедии "Женись на мне" с Дженнифер Лопес, знаменитость снялась для февральского номера Elle в роскошных образах. На новых фото 52-летняя певица светится от счастья и не скрывает влюбленных глаз.

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На снимках Джей Ло позирует на пляже в черном силуэтном платье с акцентом на талии, в платье в пол со спины, а также в комбинезоне и белой рубашке. Автор фотосессии — Памела Хэнсон.

Дженнифер Лопес снялась для французского Elle / Фото: elle.com

На снимках знаменитость предстала в приталенном черном комбинезоне от ALAÏA с модным ремнем с двумя пряжками от B-Low The Belt. Визажисты нанесли Дженнифер Лопес нюдовый макияж, а ее волосы игрались с ветром, создавая красивые волны.

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Дженнифер Лопес снялась для французского Elle / Фото: elle.com

Дженнифер Лопес снялась для французского Elle / Фото: elle.com

Однако, под публикацией Elle в Instagram французы раскритиковали фотосессию, считая, что февральский номер было бы логичнее посвятить недавно погибшему на горнолыжном курорте актеру Гаспару Ульелю: "А Гаспар Ульель? Ты меня разочаровываешь все больше... Мне наплевать на эту девушку", "Было бы действительно разумнее воздать должное Гаспару Улиэлю, а не тому, к которому мы не имеем никакого отношения", "Хорошо показать, что 50 летние женщины могут быть сексуальными, чувственными и не устаревшими, но как же покойный Гаспар Ульель? Разочарование".

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В Сети раскритиковали новую обложку французского Elle / Фото: скриншот

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