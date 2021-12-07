Новый тренд: Дженнифер Лопес покрасилась в розовый цвет (фото)

Дженнифер Лопес в новом образе / Фото: instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес сменила имидж. Певица любит экспериментировать с образами, например, недавно артистка пришла в свадебном платье на музыкальную церемонию. 52-летняя звезда в очередной раз доказала, что отлично выглядит абсолютно в любом образе.

Парикмахер певицы Крис Эпплтон опубликовал в своем Instagram новый снимок Джей Ло, где она позирует с новой прической – волосами розового оттенка bubble gum.

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Дженнифер Лопес с розовым оттенком волос / Фото: Инстаграм

Розовый, чтобы мальчики подмигнули, – подписал пост Эпплтон.

Скорее всего, новая прическа Лопес – это либо парик, либо волосы были окрашены тонирующим бальзамом для съемок готовящегося проекта.

Образ Дженнифер вдохновлен комиксами, популярность которых возросла во время локдаунов. Так, розовый оттенок волос уже попробовали на себе дочь Синди Кроуфорд, модель Кайя Гербер и певица Дуа Липа.

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Подчеркнуть цвет волос Лопес решила с помощью эффектного мейка – дымчатый макияж глаз, выраженные брови и нюдовые губы.

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