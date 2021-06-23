Джанабаева поздравила Меладзе с днем рождения, опубликовав редкое семейное фото

Альбина Джанабаева в честь дня рождения Валерия Меладзе опубликовала фото, на котором пара позирует с их общими сыновьями

Альбина Джанабаева трогательно поздравила Валерия Меладзе с днем рождения / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Сегодня популярному певцу Валерию Меладзе, который недавно стал отцом в шестой раз, исполняется 56 лет. Музыкант с утра принимает поздравления от своих близких, друзей и поклонников. Супруга артиста Альбина Джанабаева в честь дня рождения певца поделилась в Instagram редким семейным фото с сыновьями.

"С днем рождения, любимый. Будь счастлив!!!", – подписала она семейный снимок в Instagram.

Альбина Джанабаева в честь дня рождения Валерия Меладзе опубликовала редкое семейное фото / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Поклонники засыпали артиста поздравлениями.

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"С днем рождения, Валерий! Такие все красивые!"

"Фотография очень, красивая, как и семья.Здоровья всем и семейного счастья. Где мир и любовь…"

"Пусть будет счастлива вся ваша семья! Спасибо за ваш талант"

"С днем рождения, Валерий. Будьте счастливы вы и ваша семья"

Стоит заметить, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе оберегают своих детей от публичности и редко показывают кадры с 17-летним Константином и шестилетним Лукой. Но иногда мальчиков все же можно увидеть в микроблогах в Instagram их родителей. Например, совсем недавно бывшая солистка "ВИА Гры" впервые показала лицо младшего сына. Также в апреле этого года у артистов родилась дочь Агата. Кроме того, у 56-летнего Валерия Меладзе есть трое дочерей от первого брака.

Напомним, сейчас супруги в Instagram публикуют ролики, в которых показывают жизнь с новорожденным. Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе с синяками под глазами день и ночь рядом с малышкой. Альбина даже не отпускает Валерия подстричься. Как отмечают пользователи соцсети, ролики получаются смешными и жизненными.

О многодетных звездах – смотрите в сюжете программы "Зірковий шлях":

Ранее Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые вышли в свет после рождения дочери.

Также стоит отметить, что совсем скоро Валерий Меладзе выступит в Киеве. Предлагаем узнать, как Сеть отреагировала на это.