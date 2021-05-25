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Две кошки лучше, чем одна. 15 смешных снимков, которые доказывают это

25 мая, 10:15

Владимир Грисюк

Life Сегодня собрали самые забавные фотографии котов, живущих вместе. На своем примере они показывают, что это очень весело!

/ Фото: reddit.com/user/AwwCatsDotCom

Кошки – эгоистичные существа. Новых жителей дома они встречают, мягко говоря, не очень радостно, так что подумайте дважды, прежде чем завести еще одного питомца.

Если вы уже все решили, тогда советуем вам посмотреть нашу сегодняшнюю подборку самых смешных снимок, которые доказывают, что две кошки лучше, чем одна.

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1. Этот парень забрал из приюта двух котят-братьев – Кингстона и Дерби! Вы только посмотрите, какие они счастливые.

Фото: Reddit

2. Коты объявили перемирие в войне против ветеринара.

Фото: Reddit

3. Две кошки – одно сердце.

Фото: Reddit

4. Кошачий комитет выступил против использования пылесосов.

Фото: Reddit

5. Есть два типа котов.

Фото: Reddit

6. Безграничная любовь.

Фото: Reddit

7. Поддержка и милосердие – основа общества.

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Фото: Reddit

8. Кошачий медовый месяц.

Фото: Reddit

9. Хозяева намазали стеклянную дверь валерьянкой.

Фото: Reddit

10. Жизнь удалась.

Фото: Reddit

11. Еще одну серию – и спать.

Фото: Reddit

12. Коты моих соседей.

Фото: Reddit

13. Раздел имущества

Фото: Reddit

14. Кажется, мне придется лежать на коврике

Фото: Reddit

15. Пушистик встречает меня дома. В ожидании ужина.

Фото: Reddit

Напомним, ранее мы нашли в Instagram самых популярных котов, которые живут в Европе. Также Life Сегодня опубликовали подборку из 10 фото самых забавных котов и собак под фильтрами из TikTok.

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Источники: Сегодня , reddit.com/user/AwwCatsDotCom

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