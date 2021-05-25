Две кошки лучше, чем одна. 15 смешных снимков, которые доказывают это

Life Сегодня собрали самые забавные фотографии котов, живущих вместе. На своем примере они показывают, что это очень весело!

/ Фото: reddit.com/user/AwwCatsDotCom

Кошки – эгоистичные существа. Новых жителей дома они встречают, мягко говоря, не очень радостно, так что подумайте дважды, прежде чем завести еще одного питомца.

Если вы уже все решили, тогда советуем вам посмотреть нашу сегодняшнюю подборку самых смешных снимок, которые доказывают, что две кошки лучше, чем одна.

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1. Этот парень забрал из приюта двух котят-братьев – Кингстона и Дерби! Вы только посмотрите, какие они счастливые.

2. Коты объявили перемирие в войне против ветеринара.

3. Две кошки – одно сердце.

4. Кошачий комитет выступил против использования пылесосов.

5. Есть два типа котов.

6. Безграничная любовь.

7. Поддержка и милосердие – основа общества.

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8. Кошачий медовый месяц.

9. Хозяева намазали стеклянную дверь валерьянкой.

10. Жизнь удалась.

11. Еще одну серию – и спать.

12. Коты моих соседей.

13. Раздел имущества

14. Кажется, мне придется лежать на коврике

15. Пушистик встречает меня дома. В ожидании ужина.

Напомним, ранее мы нашли в Instagram самых популярных котов, которые живут в Европе. Также Life Сегодня опубликовали подборку из 10 фото самых забавных котов и собак под фильтрами из TikTok.