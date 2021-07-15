Думала, что они пытаются убить меня: Бритни Спирс обвинила отца в злоупотреблении опекунством

Бритни Спирс продолжает бороться за то, чтобы самостоятельно принимать важные решения в своей жизни, распоряжаться своими финансами, имуществом и выступать на сцене

Бритни Спирс во второй раз выступила в суде / Фото: Getty Images

Бритни Спирс не теряет надежды избавиться от опекунства отца. Певица вновь выступила в суде. На этот раз она дала показания по телефону. Певица выдвинула обвинения против своего отца из-за "злоупотребления опекунством". Об этом пишет US Weekly.

Я хочу обвинить своего отца в злоупотреблении опекунством. Я хочу предъявить обвинение моему отцу сегодня. Я хочу провести расследование в отношении моего отца. Это опекунство позволило отцу погубить мою жизнь. И если это не насилие, то тогда я не знаю, что такое насилие в вашем понимании. В какой-то момент я думала, что они пытаются убить меня, — заявила певица.

Бритни Спирс / Фото: Getty Images

По словам Бритни, она не знала, что могла попросить о прекращении опекунства раньше.

Прошу прощения за свое невежество, но я этого не знала. То, что я пережила смущает и деморализует, и это главная причина, почему я не говорила открыто. Я не думала, что мне поверят, – призналась артистка.

Во время слушания Бритни разрешили выбрать собственного адвоката – это впервые с начала опекунства. Известно, что теперь интересы певицы будет представлять адвокат Бена Аффлека и Стивена Спилберга – Мэтью Розенгарт.

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