Как одеваться дома: берем пример с соседки Кэрри Брэдшоу

Стиль в сериале "И просто так" / Фото: instagram.com/andjustlikethatcostumes/

Первая волна пандемии показала, что леггинсы, спортивные штаны и 1001 футболки наряду с худи и толстовками – лучшая одежда на все времена. Что интересно, но те же локдауны заставили нас по-новому взглянуть на одежду для дома. Многие из нас стали красить губы и наносить любимый парфюм, работая дома за ноутбуком, наряжать в платья и надевать аксессуары на зум-митинги.

Многие пересмотрели свой гардероб, сделав выводы, что домашняя одежда может быть не только комфортной, но и стильной. Согласитесь, открыть дверь симпатичному незнакомцу-курьеру или новому соседу в эффектном наряде – мечта каждой женщины.

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Пока блогеры косплеят образы Кэрри Брэдшоу, возродившуюся в новом сериале "И просто так", мы обратили внимание на ее стильную соседку Лизетт.

Соседка Кэрри Брэдшоу – Лизетт / Фото: Сегодня

Сама главная героиня проекта в одном из эпизодов отзывалась о ней так:

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Она крутая. Всегда такая… Знаешь, одно плечо оголено, а вокруг шеи намотано роскошное ожерелье, или что-нибудь эдакое особенное.

По сюжету, женщины начинают общаться и потихоньку сближаться. В предпоследней серии Лизетт пришла за соседской помощью к Кэрри. Но, не за сахаром или солью, как бывает в обычной жизни. В мире туфель Manolo Blahnik соседка главной героини оказалась молодым дизайнером ювелирных изделий. И, конечно, она решила воспользоваться популярностью Кэрри, подарив ей кольцо, чтобы та надела его на модное мероприятие и обязательно сделала пост в своем Instagram.

В этой сцене мы были обескуражены образом Лизетт. Девушка заявилась к 50-летней соседке в белом боди и прозрачной юбке, не забыв надеть украшения.

Кадр из сериала "И просто так" / Фото: Сегодня

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Самую модную писательницу Манхэттена, конечно, такой лук не удивил. Похоже, сценаристы хотели донести нам, что в таком виде посещать соседей в Верхнем Ист-Сайд – норма.

Мы решили подобрать для вас образ в стиле соседки Кэрри, который вы легко сможете купить в отечественных бутиках. Вперед! Будьте сексуальны дома и впечатлите соседей.

Боди

Боди, 1299 грн / Фото: zara.com

Прозрачные брюки

Брюки, 2499 грн / Фото: zara.com

Колье

Колье, коллекция ROME, 99 990 грн / Фото: SOVA

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