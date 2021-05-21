Домашние синнабоны под сливочно-ванильным кремом – рецепт Григория Германа

Синнабоны со сливочным кремом
Синнабоны – одни из самых известных в мире булочек, которые родились в США. У этой выпечки много особенностей. Например, количество завитков – их должно быть пять, а еще – особый вид корицы в качестве начинки. Григорий Герман в авторской рубрике "Вкусное утро" поделился необычным рецептом и подходом к приготовлению любимого десерта миллионов. Узнаем, как приготовить ароматные синнабоны под сливочно-ванильным кремом.
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Чтобы повторить синнабоны по рецепту Григория Германа понадобятся:
Для теста
- Мука – 350 г
- Дрожжи – 20 г
- Молоко – 100 мл
- Сахар – 50 г
- Сливочное масло – 50 г
- Сметана – 70 г
Для начинки
- Сахар – 80 г
- Молоко – 1 ст. л.
- Сливочное масло – 50 г
- Грецкие орехи – 200 г
- Молотая корица – по вкусу
Для заливки
- Сливочный сыр – 100 г
- Сливочное масло – 50 г
- Сахарная пудра – 20 г
- Ванильный сахар – ½ ч. л.
- Соль – 1/8 ч. л.
Способ приготовления
- В большой миске размять дрожжи, добавить сахар, молоко и размешивать с помощью венчика до полного растворения дрожжей. Позже добавить масло, перемешать и влить сметану.
- Ввести муку и замешать тесто – сначала в миске, а затем на дощечке, но недолго. Отложить тесто, накрыв полотенцем.
- Произвольно измельчить орехи и просушить на сковороде.
- Тесто растянуть в прямоугольный пласт толщиной 2-3 мм. Натереть сливочным маслом комнатной температуры. Смешать сахар и корицу и посыпать тесто, сверху выложить поджаренные орехи.
- Завернуть тесто рулетиком и разрезать на 8-10 равных кусочков.
- Булочки выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой, и смазать взбитым желтком.
- Запекать в духовке, разогретой до 170-180 градусов, 20-25 минут. По готовности дать остыть.
- Тем временем можно приготовить сливочную заливку. Смешать сливочный сыр, масло и ванильный сахар. Взбить миксером, постепенно добавляя сахарную пудру. В результате заливка должна выйти по консистенции, как густая сметана. Выложить синнабоны на блюдо, залить сливочным кремом.
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