Домашние синнабоны под сливочно-ванильным кремом – рецепт Григория Германа

Синнабоны со сливочным кремом

Синнабоны – одни из самых известных в мире булочек, которые родились в США. У этой выпечки много особенностей. Например, количество завитков – их должно быть пять, а еще – особый вид корицы в качестве начинки. Григорий Герман в авторской рубрике "Вкусное утро" поделился необычным рецептом и подходом к приготовлению любимого десерта миллионов. Узнаем, как приготовить ароматные синнабоны под сливочно-ванильным кремом.

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Чтобы повторить синнабоны по рецепту Григория Германа понадобятся:

Для теста

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Мука – 350 г

Дрожжи – 20 г

Молоко – 100 мл

Сахар – 50 г

Сливочное масло – 50 г

Сметана – 70 г

Для начинки

Сахар – 80 г

Молоко – 1 ст. л.

Сливочное масло – 50 г

Грецкие орехи – 200 г

Молотая корица – по вкусу

Для заливки

Сливочный сыр – 100 г

Сливочное масло – 50 г

Сахарная пудра – 20 г

Ванильный сахар – ½ ч. л.

Соль – 1/8 ч. л.

Способ приготовления

В большой миске размять дрожжи, добавить сахар, молоко и размешивать с помощью венчика до полного растворения дрожжей. Позже добавить масло, перемешать и влить сметану. Ввести муку и замешать тесто – сначала в миске, а затем на дощечке, но недолго. Отложить тесто, накрыв полотенцем. Произвольно измельчить орехи и просушить на сковороде. Тесто растянуть в прямоугольный пласт толщиной 2-3 мм. Натереть сливочным маслом комнатной температуры. Смешать сахар и корицу и посыпать тесто, сверху выложить поджаренные орехи. Завернуть тесто рулетиком и разрезать на 8-10 равных кусочков. Булочки выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой, и смазать взбитым желтком. Запекать в духовке, разогретой до 170-180 градусов, 20-25 минут. По готовности дать остыть. Тем временем можно приготовить сливочную заливку. Смешать сливочный сыр, масло и ванильный сахар. Взбить миксером, постепенно добавляя сахарную пудру. В результате заливка должна выйти по консистенции, как густая сметана. Выложить синнабоны на блюдо, залить сливочным кремом.

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