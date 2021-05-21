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Домашние синнабоны под сливочно-ванильным кремом – рецепт Григория Германа

24 мая, 10:52

Ирина Маслова

Помимо традиционной корицы, вам нужны грецкие орехи

Синнабоны со сливочным кремом

Синнабоны – одни из самых известных в мире булочек, которые родились в США. У этой выпечки много особенностей. Например, количество завитков – их должно быть пять, а еще – особый вид корицы в качестве начинки. Григорий Герман в авторской рубрике "Вкусное утро" поделился необычным рецептом и подходом к приготовлению любимого десерта миллионов. Узнаем, как приготовить ароматные синнабоны под сливочно-ванильным кремом.

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Чтобы повторить синнабоны по рецепту Григория Германа понадобятся:

Для теста

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Для начинки

Для заливки

Способ приготовления

  1. В большой миске размять дрожжи, добавить сахар, молоко и размешивать с помощью венчика до полного растворения дрожжей. Позже добавить масло, перемешать и влить сметану.
  2. Ввести муку и замешать тесто – сначала в миске, а затем на дощечке, но недолго. Отложить тесто, накрыв полотенцем.
  3. Произвольно измельчить орехи и просушить на сковороде.
  4. Тесто растянуть в прямоугольный пласт толщиной 2-3 мм. Натереть сливочным маслом комнатной температуры. Смешать сахар и корицу и посыпать тесто, сверху выложить поджаренные орехи.
  5. Завернуть тесто рулетиком и разрезать на 8-10 равных кусочков.
  6. Булочки выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой, и смазать взбитым желтком.
  7. Запекать в духовке, разогретой до 170-180 градусов, 20-25 минут. По готовности дать остыть.
  8. Тем временем можно приготовить сливочную заливку. Смешать сливочный сыр, масло и ванильный сахар. Взбить миксером, постепенно добавляя сахарную пудру. В результате заливка должна выйти по консистенции, как густая сметана. Выложить синнабоны на блюдо, залить сливочным кремом.

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