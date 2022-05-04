Доктор Комаровский рассказал, как избежать приступов астмы во время артобстрелов

Чтобы избежать приступов астмы во время артобстрелов, Евгений Комаровский советует увеличить дозу принимаемого для лечения астмы препарата / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Могут ли стресс и пребывание в пыльном бомбоубежище спровоцировать приступ астмы? И как его все-таки избежать? Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Комаровский объяснил, что именно позволит вам контролировать ситуацию в условиях войны.

Людям с астмой, чтобы избежать приступа в пыльном помещении, следует всегда держать под рукой препараты / Фото: Depositphotos

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Людям с астмой приходится сегодня или оставаться под обстрелами дома, или ждать, что в пыльном бомбоубежище может случиться очередной приступ со спазмами. По словам доктора Комаровского, из двух вариантов все-таки нужно выбирать наименьшее зло, то есть уходить из дома в более безопасное место.

Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил, что астма бывает контролируемой и неконтролируемой.

Если вы правильно лечитесь – воздушная тревога и нахождение в бомбоубежище не должны стать причиной приступов, – сказал Евгений Комаровский. – Существует постоянное плановое лечение астмы. Как правило, гормональные препараты позволяют человеку контролировать ситуацию.

Когда вы оказываетесь в стрессовой ситуации, кандидат медицинских наук советует увеличить дозу такого препарата.

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Если вам приходится бежать от артобстрела или находиться в пыльном помещении, тогда используются дополнительные препараты для профилактики приступов. В большинстве случаев это "Сальбутамол", – посоветовал врач-педиатр высшей категории.

В любом случае людям с астмой нужно иметь при себе строительный респиратор, если снова придется прятаться в подвале, где много пыли или огромное количество людей и нет вентиляции.

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