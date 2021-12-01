Доктор Комаровский объяснил, защитит ли прививка от штамма "Омикрон"

Спасут имеющиеся на данный момент вакцины от нового штамма ковида – "Омикрона", медицинское сообщество узнает в ближайшее время. Что будет дальше, врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский в программе "Хард з Влащенко" на канале "Украина".
Когда появился штамм "Дельта", медицина уже была знакома с ее "предшественниками", – рассказал Евгений Комаровский,- здесь же мы имеем условную "Дельту" плюс к ней – еще 32 мутации. То есть этот штамм "зрел" и в итоге "пришел", имея мутации в разных зонах. И еще предстоит узнать, как этот вирус внедряется в организм и т.д.
Но даже если новый штамм коронавируса смертельно опасен и обходит антитела, создаваемые уже имеющимися вакцинами, то будут изобретать новые вакцины,- говорит Евгений Комаровский,- Это нормально, поскольку количество мутаций большое, постоянно меняется. Мы каждый раз получаем новые вакцины – против "Альфы", "Беты" и так далее, поэтому возмущаться, что вакцины не помогают – просто глупо.
Также мы писали, чем еще опасен "Омикрон" и откуда он взялся.