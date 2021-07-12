Дочь Пугачевой умилила Сеть актерскими навыками: Какой темперамент! Какая экспрессия!

Дочка Алла Пугачевой и Максим Галкина на новом видео в Instagram продемонстрировала свои актерские навыки гостям звездного семейства

/ Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин продолжает радовать поклонников новыми видео с участием их с Аллой Пугачевой дочери Лизы. Подписчики юмориста не перестают восхищаться актерским талантом младшей дочери Пугачевой.

В Instagram Максим Галкин поделился видео, на котором Лиза во дворе семейного особняка артистично и с выражением загадывает гостям загадки.

"Загадки! С театральной подачей", – подписал ролик юморист.

Подписчики в комментариях не скупились на комплименты. Одни удивлялись, как же быстро растут дети, другие считают, что в семье Галкина и Пугачевой растет артистка.

"Какой темперамент! Какая экспрессия!"

"Какая классная малышка! Очень похожа на маму!"

"Ну артистка! А какая энергетика"

"Какая она хорошенькая"

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать. Малышам с юных лет дают лучшее образование. Они играют на музыкальных инструментах и знают английский и французский языки. Поклонники пары отмечают, что Лиза и Гарри очень артистичны.

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Напомним, не так давно внук Аллы Пугачевой признался, ему не нравится, когда его таланты и успехи объясняются наследственностью.

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