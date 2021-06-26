День молодежи-2021: поздравления, открытки, стихи и смс

День молодежи 2021 / Фото: Depositphotos

День молодежи-2021 в Украине отмечают 27 июня – в последний воскресный день первого летнего месяца. Этот праздник установлен в 1994 году Указом президента Украины № 323/94 по инициативе молодежных объединений и организаций.

Life Сегодня собрали для вас лучшие варианты поздравлений с Днем молодежи-2021 в Украине: красочные открытки, стихи, тексты в прозе и своими словами. Обязательно поздравьте с праздником своих знакомых, друзей и коллег.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Поздравления с Днем молодежи: открытки и стихи

***

Славный день – День молодежи

Будем праздновать сейчас.

Чтоб красивой и хорошей

Жизнь была у всех у нас.

Чтоб кружился в голове

Только лишь попутный ветер,

Пожелаю поумнеть

И успехам стать заметней.

Пусть всегда мы будем разными,

Всем – успешных лишь шагов.

Поздравляю с этим праздником

Молодежь всех возрастов!

С Днем молодежи! / Фото: bonnycards

***

Быть молодым – подарок Бога!

На полную давайте жить!

Пред нами – чистая дорога,

Река, в которой будем плыть!

Полны мы сил, нам по колено

Ручьи, озера, океан...

Мы молоды! Пусть неумело

Начнем мы жизни пить стакан,

Но дальше – лучше! Мы умнеем,

И станем старше... Не поймешь,

Чего мы стоим? Что умеем?

Ведь мы новы... Мы – молодежь!

Поздравления с Днем молодежи 27 июня

Хороших перспектив, везенья

И зажигательных ночей.

Творцам – побольше вдохновенья:

Стихов, мелодий и речей.

Спортсменам – силы и упорства,

И оглушительных побед!

Быть молодым – совсем не просто!

Но лучше в мире лет и нет!

Ни на кого не быть похожим

И все, что было, превзойти

Для современной молодежи –

Залог успешного пути!

С Днем молодежи! / Фото: bonnycards

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Поздравления с Днем молодежи-2021

Возможно все, когда ты молод.

Любое дело по плечу.

Оптимистично ты настроен

И веришь ты в свою звезду.

И это правильно и верно,

И в этом-то победы суть.

Уверенность – сестра успеха,

С ней до конца пройдешь свой путь.

И пусть звезда твоя поможет,

И пусть сил хватит все свершить.

Да, в этом мире все возможно.

И молодым сей мир творить.

С Днем молодежи! / Фото: bonnycards

Поздравления с Днем молодежи своими словами в прозе

Поздравляю с Днем молодежи и хочу пожелать быть всегда на волне юных мечтаний и ярких надежд. Пусть жизнь таит удачу и радость в каждом дне, пусть открываются все новые дороги к счастью и успеху, пусть перспективным и светлым будет будущее для тебя.

***

С днем молодежи всех девушек, ребят и тех, кто в душе считает себя молодым, поздравляю. Желаю вам всем быть влюбленными, беззаботными, жизнерадостными, озорными, неунывающими, энергичными, инициативными и предприимчивыми и, конечно же, ответственными.

С Днем молодежи! / Фото: bonnycards

***

Молодежь – наша светлая надежда на счастливое будущее! Поздравляем вас с праздником и желаем весело провести время, наслаждаясь своими молодыми годами. Пусть ваша жизнь станет триумфальным шествием к прогрессу, добру и поддержанию семейных ценностей, которые помогут сделать мир более чистым и красивым. Идите к счастливому будущему, но помните и уважайте прошлое!

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