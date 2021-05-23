Что послушать у Måneskin: ТОП-10 песен победителя Евровидения-2021

У себя на родине коллектив обрел популярность еще несколько лет назад. Пришло время и нам познакомиться с их музыкой

Måneskin / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Этой ночью состоялся финал конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме, победителями которого стали представители Италии – группа Måneskin с песней Zitti e buoni. Мы послушали их другие треки и собрали из них 10-ку лучших для ваших плейлистов.

Если вы проспали гранд-финал, то мы рассказывали о самых ярких моментах на "Евровидении-2021" в Роттердаме.

ТОП-10 песен победителей "Евровидения-2021" Måneskin

1. Zitti e buoni

2. Torna a casa

3. VENT'ANNI

4. Morirò da Re

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5. CORALINE

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6. I WANNA BE YOUR SLAVE

7. Le parole lontane

8. Chosen

9. Fear for Nobody

10. L'altra dimensione

Напомним, что в этом году в "Евровидении" принимали участие 39 стран, в гранд-финале выступили 26 участников. Фаворитами букмекеров долгое время была Италия (она занимала первое место), Мальта и Франция.

Украину на конкурсе представляла группа Go_A с песней SHUM, которая попала на пятое место мирового рейтинга Spotify.