Что послушать у Måneskin: ТОП-10 песен победителя Евровидения-2021

Måneskin / Фото: instagram.com/maneskinofficial
Этой ночью состоялся финал конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме, победителями которого стали представители Италии – группа Måneskin с песней Zitti e buoni. Мы послушали их другие треки и собрали из них 10-ку лучших для ваших плейлистов.
Если вы проспали гранд-финал, то мы рассказывали о самых ярких моментах на "Евровидении-2021" в Роттердаме.
ТОП-10 песен победителей "Евровидения-2021" Måneskin
1. Zitti e buoni
2. Torna a casa
3. VENT'ANNI
4. Morirò da Re
Читайте также: О чем песня победителей Евровидения Maneskin – Zitti e buoni: текст и перевод
5. CORALINE
6. I WANNA BE YOUR SLAVE
7. Le parole lontane
8. Chosen
9. Fear for Nobody
10. L'altra dimensione
Напомним, что в этом году в "Евровидении" принимали участие 39 стран, в гранд-финале выступили 26 участников. Фаворитами букмекеров долгое время была Италия (она занимала первое место), Мальта и Франция.
Украину на конкурсе представляла группа Go_A с песней SHUM, которая попала на пятое место мирового рейтинга Spotify.