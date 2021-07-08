Что подарить бухгалтеру: оригинальные идеи с фото

Что подарить бухгалтеру / Фото: Pexels
Ежегодно 16 июля в Украине отмечается День бухгалтера. Как поздравить с профессиональным праздником всех финансистов, экономистов, счетоводов и какой подарок на День бухгалтера можно подготовить? Читайте и выбирайте самые интересные варианты презентов в нашей статье.
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Международный день бухгалтераотмечается преподавателями, студентами, выпускниками профильных учебных заведений, а также аудиторами, бывшими и действующими сотрудниками частных и государственных организаций. Эта профессия появилась еще 6 тысяч лет назад, и сегодня невозможно представить работу успешного предприятия без хорошего бухгалтера.
Популярный подарок ко Дню бухгалтера
Что подарить бухгалтеру / Фото: Pixabay
Какой выбрать недорогой и символичный подарок на День бухгалтера? Давайте обратимся к фэн-шуй. Раз бухгалтер – человек, сохраняющий и приумножающий на предприятии финансы, значит, и сувенир ему можно преподнести соответствующий. Согласно восточной науке, это может быть фигурка жабы, чашка с изображением дракона, амулет денежной удачи или свинья-копилка.
Креативный подарок своими руками
Что подарить бухгалтеру / Фото: Pixabay
Проявите творческую мысль и сделайте подарок ко Дню бухгалтера своими руками из подручных средств. Можно обойтись и поздравительной открыткой, а можно пойти дальше и, к примеру, применить в качестве исходного материала символичные старые счеты, выложив из них нарядное панно на стену, или древнюю счетную машинку, посадив в нее комнатный цветок.
Оригинальный подарок на День бухгалтера
Что подарить бухгалтеру / Фото: Pixabay
Какой можно придумать дорогой и эффектный подарок бухгалтеру на его профессиональный праздник? Отличная идея для приятного сюрприза – это разложить по ноутбуку купюры и аккуратно прикрыть их крышкой… Представляете реакцию вашего любимого бухгалтера, когда он сядет за свой отчет?
Шикарный подарок главному бухгалтеру
Что подарить бухгалтеру / Фото: Pixabay
Что преподнести в подарок на день рождения и на профессиональный праздник главному бухгалтеру? Чем удивить и как обрадовать самого важного финансиста на предприятии? Букет цветов увянет и выбросится. Коробка конфет съестся и забудется. Если же изготовить шикарный торт из купюр – такой оригинальный подарок вряд ли когда-то забудется. Его и разбирать-то будет жалко. А вот будут купюры сувенирными или же настоящими – решать вам.
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