Что одеть на новогодний корпоратив 2022 – 5 идей праздничного гардероба

Самые модные платья для новогоднего корпоратива 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
Символом Нового года-2022 по восточному гороскопу будет Черный Водяной Тигр. Пока до главного праздника в году остается совсем немного времени, мы постепенно начинаем задумываться о том, в чем его встречать и каким он будет. К тому же, одним из волнующих вопросов встанет и выбор наряда для корпоратива.
В чем встречать Новый год-2022
Какие же цвета стоит выбрать для праздника? Так, согласно восточному гороскопу, Тигр – это символ силы, энергии, справедливости и благородства. Стихия Воды призвана смягчить вспыльчивость Тигра.
Главными же цветами года станут:
Мы выбрали 5 нарядов, которые станут безупречным дополнением вашего образа на новогоднем корпоративе.
Черный
Синий
Бирюза
Белый
Серый
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