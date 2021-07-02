Что покупать на рынке и в магазине в июле

Что нужно покупать в июле
Когда, как не в июле включать в свой рацион самые полезные фрукты, ягоды и овощи. Абрикос укрепляет кости, красная смородина нормализует давление, а баклажаны поддержат нервную систему. Диетолог Алена Гаврилюк назвала еще 12 самых полезных продуктов, которые нужно обязательно покупать в июле. Все эти овощи и фрукты доступны и вполне могут заменить известные суперфуды. Если вы пока не придумали, как провести это лето с пользой и эмоциями, ищите ответы в нашем календаре лайфхаков.
Фрукты
Абрикосы укрепляют кости и замедляют старение / Фото: Depositphotos
Абрикос
От абрикосов масса пользы: замедляет старение, насыщает влагой, укрепляет кости, укрепляет зрение и иммунитет. Но людям с диабетом стоит быть осторожными, в них содержится много сахара.
Персик, никтарин
Содержание железа в персике выше, чем в яблоках и грушах в 4-6 раз, это оздоравливает сердце и помогает сбалансировать обмен веществ. Высокое содержание в нектарине витаминов А и С, а также антиоксидантов, положительно действует на кожу, защищает ее от морщин и дряблости, удерживая в ее клетках влагу, предотвращает развитие раковых заболеваний и играет хорошую роль в обмене веществ.
Читайте также: Фрукты – действительно ли они так безопасны и сколько их нужно есть
Ягоды
В ежевике много антиоксидантов, они защищают организм от раковых заболеваний / Фото: freepik.com
Ежевика, малина
В ежевике много антиоксидантов, которые защищают организм от раковых заболеваний. Эта ягода оказывает противовоспалительное, очистительное и жаропонижающее действие. А в чашке малины содержится много (около 14 мкг) фолиевой кислоты, поэтому она очень важна для репродуктивной системы.
Черника, голубка
Чернику, черничные кисели и морсы стоит употреблять в качестве профилактики тромбозов и инфаркта миокарда. В чернике больше всего антиоксидантов. Они способны связывать свободные радикалы и защищают от воздействия клетки, снижая риск образования опухолей. Полифенолы, большое количество которых находится в голубике, положительно влияют на разложение жиров и оказывают большое влияние на число жировых клеток в теле, понижая их.
Смородина, крыжовник
Основное действие красной смородины – нормализация давления и воздействие на кровеносные сосуды, а черная смородина понижает артериальное давление. Исследования показывают, что помимо множества витаминов и минералов, употребление в пищу ягод крыжовника может способствовать снижению веса и уменьшать общее количество калорий.
Читайте также: Как клубника может помочь организму и в каком виде она полезнее всего
Овощи
Кабачок отлично выводит жидкость из организма / Фото: Depositphotos
Баклажаны, кабачки, цукини
Кабачок уменьшает проявления целлюлита и все благодаря своей способности выводить из организма лишнюю жидкость. Если вы склонны к отекам, замените один из приемов пищи на кабачковое блюдо. Баклажан богат витаминами группы В, которые отвечают за состояние нервной системы. Многие считают его натуральным антидепрессантом.
Сельдерей
В сельдерее содержится огромное количество витамина С, а также полезных аминокислот и микроэлементов. В нем много клетчатки, витаминов группы B. Сок сельдерея является отличным стимулятором желудочного сока, что позволяет пище усваиваться скорее.
Молодая капуста
В молодой капусте содержится витамин U. Он не синтезируется организмом, может поступать только с пищей. Полезный компонент участвует в регенерации клеток слизистой оболочки желудка, поэтому его называют противоязвенным.
Корнеплоды
Корнеплоды невероятно полезны для здоровья. Богаты необходимыми человеку минеральными веществами и витаминами, они повышают сопротивляемость организма к болезням.
Зелень
Большинство витаминов и минералов находятся в зелени в очень высоких концентрациях и при этом отлично усваиваются организмом человека. Хлорофилл, который содержится в зелени, является невероятно полезным.
Оно восстанавливает микрофлору организма, приводит ее в нормальное состояние. И еще улучшает процесс образования и восстановления крови. Хлорофилл почти идентичен по строению с гемоглобином.
Из видео узнаете, может ли быть полезным бездрожжевой хлеб.
Здесь читайте о 8 горьких, но полезных продуктах.
Новости на эту же тему: