Что покупать на рынке и в магазине в июле

Например, персики помогают сбалансировать обмен веществ, крыжовник способствует снижению веса, а сельдерей и сок из него – отличный стимулятор желудочного сока, что позволяет пище усваиваться скорее

Что нужно покупать в июле

Когда, как не в июле включать в свой рацион самые полезные фрукты, ягоды и овощи. Абрикос укрепляет кости, красная смородина нормализует давление, а баклажаны поддержат нервную систему. Диетолог Алена Гаврилюк назвала еще 12 самых полезных продуктов, которые нужно обязательно покупать в июле. Все эти овощи и фрукты доступны и вполне могут заменить известные суперфуды. Если вы пока не придумали, как провести это лето с пользой и эмоциями, ищите ответы в нашем календаре лайфхаков.

Фрукты

Абрикосы укрепляют кости и замедляют старение / Фото: Depositphotos

Абрикос

От абрикосов масса пользы: замедляет старение, насыщает влагой, укрепляет кости, укрепляет зрение и иммунитет. Но людям с диабетом стоит быть осторожными, в них содержится много сахара.

Персик, никтарин

Содержание железа в персике выше, чем в яблоках и грушах в 4-6 раз, это оздоравливает сердце и помогает сбалансировать обмен веществ. Высокое содержание в нектарине витаминов А и С, а также антиоксидантов, положительно действует на кожу, защищает ее от морщин и дряблости, удерживая в ее клетках влагу, предотвращает развитие раковых заболеваний и играет хорошую роль в обмене веществ.

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Ягоды

В ежевике много антиоксидантов, они защищают организм от раковых заболеваний / Фото: freepik.com



Ежевика, малина

В ежевике много антиоксидантов, которые защищают организм от раковых заболеваний. Эта ягода оказывает противовоспалительное, очистительное и жаропонижающее действие. А в чашке малины содержится много (около 14 мкг) фолиевой кислоты, поэтому она очень важна для репродуктивной системы.

Черника, голубка

Чернику, черничные кисели и морсы стоит употреблять в качестве профилактики тромбозов и инфаркта миокарда. В чернике больше всего антиоксидантов. Они способны связывать свободные радикалы и защищают от воздействия клетки, снижая риск образования опухолей. Полифенолы, большое количество которых находится в голубике, положительно влияют на разложение жиров и оказывают большое влияние на число жировых клеток в теле, понижая их.

Смородина, крыжовник

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Основное действие красной смородины – нормализация давления и воздействие на кровеносные сосуды, а черная смородина понижает артериальное давление. Исследования показывают, что помимо множества витаминов и минералов, употребление в пищу ягод крыжовника может способствовать снижению веса и уменьшать общее количество калорий.

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Овощи

Кабачок отлично выводит жидкость из организма / Фото: Depositphotos

Баклажаны, кабачки, цукини

Кабачок уменьшает проявления целлюлита и все благодаря своей способности выводить из организма лишнюю жидкость. Если вы склонны к отекам, замените один из приемов пищи на кабачковое блюдо. Баклажан богат витаминами группы В, которые отвечают за состояние нервной системы. Многие считают его натуральным антидепрессантом.

Сельдерей

В сельдерее содержится огромное количество витамина С, а также полезных аминокислот и микроэлементов. В нем много клетчатки, витаминов группы B. Сок сельдерея является отличным стимулятором желудочного сока, что позволяет пище усваиваться скорее.

Молодая капуста

В молодой капусте содержится витамин U. Он не синтезируется организмом, может поступать только с пищей. Полезный компонент участвует в регенерации клеток слизистой оболочки желудка, поэтому его называют противоязвенным.

Корнеплоды

Корнеплоды невероятно полезны для здоровья. Богаты необходимыми человеку минеральными веществами и витаминами, они повышают сопротивляемость организма к болезням.

Зелень

Большинство витаминов и минералов находятся в зелени в очень высоких концентрациях и при этом отлично усваиваются организмом человека. Хлорофилл, который содержится в зелени, является невероятно полезным.

Оно восстанавливает микрофлору организма, приводит ее в нормальное состояние. И еще улучшает процесс образования и восстановления крови. Хлорофилл почти идентичен по строению с гемоглобином.

Из видео узнаете, может ли быть полезным бездрожжевой хлеб.

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