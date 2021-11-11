Что не так с образом Меган Маркл на Дне ветеранов в США? Объясняет стилист

Почему Меган Маркл надела безвкусное платье на светское мероприятия - объясняет стилист / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Появление Меган Маркл и принца Гарри на красной дорожке вызвало большой резонанс. Конечно, сейчас все внимание в большей степени приковано к герцогине Сассекской. Одни хвалят ее образ, другие твердят: безвкусица! Но что думают об этом профессионалы?

Меган Маркл и принц Гарри появились на гала-ужине в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

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Что не так с нарядом Меган Маркл?

В комментарии "Сегодня" стилист Кирилл Савченко рассказал, какие ошибки Меган и ее стилисты совершили во время создания образа и почему такой наряд вообще не стоило надевать на подобное мероприятие.

Меган выбрала некорректный наряд. Это же День ветеранов! И пусть они с Гарри уже не выполняют королевские обязанности, так или иначе они должны соблюдать дресс-код. В данном случае такая глубина декольте недопустима! Кирилл Савченко стилист

По словам стилиста, Меган неудачно подобрала фасон платья:

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Это платье фасона "футляр" и дополнительно идет шлейф, который придал фигуре Меган больше объема на бедрах, он расширил ее. Кроме этого, вырез в зоне декольте некрасиво разделил бюст, – говорит Кирилл.

Меган Маркл продемонстрировала провальный образ / Фото: Getty Images

Не самым удачным оказался и цвет наряда:

Мне не нравится сочетание туфель и платья. Меган просто слилась с красной дорожкой, - говорит стилист.

Кирилл уверен – скорее всего, такой наряд для герцогини Сассекской был подобран исходя из того, что теперь они с Гарри не одеваются по королевскому протоколу и "идут против системы". Этим платьем стилисты хотели показать, что теперь Маркл вправе надевать более смелые платья и костюмы.

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Тем не менее ей все равно следует более тщательно продумывать образы:

Она все-таки была в некотором роде законодательницей моды для Лондона, как и когда-то мать Гарри – принцесса Диана. А тут полная безвкусица. Это может сыграть негативную роль в ее следующих выходах. Она и так находится в центре внимания – так как этот образ не самый удачный, в следующий раз все тоже будут ждать провала, – уверен стилист.

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