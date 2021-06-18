Что есть и какие добавки пить, чтобы медленнее стареть и не набирать вес

Замедлить старение организма и возрастное ожирение помогут продукты и добавки с полифенолами. Их много в винограде, какао, шоколаде, красном вине и зеленом чае

Виноград и экстракт из его косточек помогает замедлить старение и ускорить метаболизм / Фото: unsplash.com

Можно ли часто питаться в кафе и при этом иметь быстрый метаболизм, чтобы не поправляться? Оказывается, да: прием пищевых добавок с экстрактом виноградной косточки помогает "разогнать" обменные процессы. Помимо добавок, замедлить возрастной набор и старение в целом помогут некоторые продукты: к такому выводу пришли испанские медики: результаты их исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Какие же пищевые добавки замедлят старение и набор лишних кило?

Это добавки с полифенолами — мощными антиоксидантами, которые в изобилии содержатся в овощах и фруктах. И среди пищевых добавок медики признали в это плане эффективным экстракт виноградной косточки.

Ученые отследили изменения в организме людей, которые часто питались в кафетерии и получали в качестве пищевой добавки экстракт виноградных косточек. А также изменяя в показателях здоровья… у крыс с ожирением, которых кормили этой же пищевой добавкой.

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Оказалось, что эта пищевая добавка помогает улучшить метаболические нарушения, вызванные нерациональным питанием. А также замедлить процессы старения, поскольку полифенольные соединения усиливают воротку коллагена. Помимо виноградной косточки, в плане профилактики ожирения и старения полезен и сам виноград.

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Ок, какие же продукты богаты полифенолами?

Группа полифенолов, потенциально полезных для здоровья человека – это проантоцианидины, которые в основном содержатся в повседневной пище и напитках. Таких как виноград, какао, шоколад, красное вино и зеленый чай. Но ученые отмечают, что в медицинской литературе представлены противоречивые результаты относительно влияния полифенолов на ожирение и массу тела.

Помимо винограда и его косточек, полифенолами богато красное вино / Фото: unsplash.com

И тем не менее, богатые полифенолами продукты и пищевые добавки могут приводить к снижению массы тела за счет активации генов, связанных с расходом энергии. То есть способствуют ускорению обменных процессов.

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