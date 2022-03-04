Что делать при радиационной аварии – пошаговая инструкция

При радиационной аварии зайдите в дом, квартиру, любое укрытие, не выходите на улицу, и заранее сделайте запасы еды и воды / Фото: freepik.com, istockphoto.com

Угроза радиационной аварии из-за действий оккупационных войск РФ действительно существует, но наши украинские бойцы не сдаются. Тем не менее, важно знать, как себя вести случае радиационной аварии – разбираемся вместе с центром общественного здоровья МОЗ.

Первое правило — слушайте указания властей, ГСЧС и других учреждений, которые будут координированы на местах. Если услышали оповещение о радиационной аварии, важно оставаться в помещении или немедленно такое найти, не оставаться на улице. Потому что радиоактивная пыль оседает на наружной стороне зданий. Поэтому держитесь как можно дальше от крыши и стен. Затем:

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спрячьте в помещение домашних животных заблокируйте и закройте окна, двери, постарайтесь по возможности к ни мне подходить запаситесь водой – налейте воду в герметичные емкости все продукты нужно завернуть в пищевую пленку или пакеты и спрятать в холодильник, шкаф подготовьте респиратор, маску или хотя бы ватно-марлевую повязку подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания. Отслеживайте сообщения спасателей ГСЧС, полиции, местных властей.

Если взрыв АЭС застал на улице или нужно выйти из укрытия

Выходить на улицу, если произошел взрыв на АЭС, можно только в случае крайней необходимости. Надевайте респиратор, плащ, резиновые сапоги, перчатки. Ни в коем случае не снимайте ничего из этого и вообще одежду, не собирайте ягоды, не срывайте фрукты и т.д.

Вернувшись домой, сразу снимите верхний слой одежды: снимайте аккуратно, чтобы не растрясти радиоактивную пыль. Снятую одежду нужно сложить в герметичную упаковку – контейнер из пластика, пакет и т.д., который спрячьте подальше от животных и людей.

Надевайте респиратор, плащ, резиновые сапоги, перчатки, если после взрыва на АЭС нужо идти на улицу / Фото: Pixabay

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Примите душ с мылом, помойте волосы, вымойте под проточной водой лицо, руки открытые части тела, если нет возможности принять душ. Не используйте кондиционеры для волос, они могут закрепить радиоактивную пыль на волосах.

Не чешите кожу, не трите ее, стараетесь не поцарапаться, чтобы радиационная пыль не попала в раны. Если вообще нет доступа к воде, то протрите руки, лицо, веки, ресницы, уши влажными салфетками. Они, как и перевязочные средства, антисептики, всегда должны быть в вашей аптечке или "тревожном чемоданчике". Переоденьтесь в чистую одежду.

Помните, что нужно сохранять трезвый ум, почему не стоит успокаиваться алкоголем – читайте "5 фактов, почему сейчас никому не стоит пить спиртное".

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Также постарайтесь сохранять спокойствие, как бы сложно ни было – в этом поможет статья "Как успокоиться во время войны – упражнения и дыхательные практики".