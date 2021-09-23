Доктор Комаровский рассказал, что делать, если у вас плохая память

Если у вас плохая память в молодом возрасте, то обратитесь к психотерапевту / Фото: Коллаж: Сегодня

Вы заметили, что у вас появились проблемы с памятью? Ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" рассказал, на что нужно сразу обратить внимание и как себе помочь.

Почему вообще бывают проблемы с памятью?

Если кто-то думает, что плохая память – это проблема людей пожилого возраста, то такой человек сильно ошибается. Сегодня даже молодежь стала жаловаться на ухудшение памяти.

Ухудшение памяти стало проблемой не только пожилых людей / Фото: freepik.com

Например, многие замечают, что не могут сразу вспомнить какую-то информацию: имена, цифры или даты.

Проблемы с памятью в большинстве случаев связаны с ишемической болезнью сердца, с нарушением кровообращения в сосудах головного мозга", – объяснил ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" на канале "Украина".

По словам Евгения Комаровского, причины, из-за которых возникает нарушение памяти у молодежи (например, в возрасте 35 лет), очень часто совсем не такие, как у пожилых людей.

Существует статистика, которая указывает на то, что в абсолютном большинстве случаев расстройство памяти у молодых людей – один из симптомов депрессии и синдрома панических расстройств, – объяснил кандидат медицинских наук. – Поэтому в данном случае желательно обратиться к психиатру или к психологу.

Евгений Комаровский отметил, что существуют еще два состояния в молодом возрасте, которые могут проявляться снижением способности запоминать.

Какие еще причины ухудшения памяти у молодых людей?

Первая причина – повышенное артериальное давление. Оно уже может давать о себе знать в 35 лет. Вторая причина – малоактивный образ жизни и огромный поток информации, который вы не успеваете обработать.

Если у вас нет признаков депрессии, то нужно измерить артериальное давление, изменить образ жизни и начать заниматься спортом, – посоветовал ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Нужно давать себе физические нагрузки, чтобы активизировать кровообращение в головном мозге. И в любом случае не помешают упражнения, которые развивают память.

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