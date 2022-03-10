Как помочь ребенку, который потерялся – инструкция и действия

Что делать, если потерялся ребенок - инструкция для граждан и волонтеров / Фото: pixabay.com
Опрос населения говорит, что в Украине резко усилилась вера в победу над Россией, но пока этого не произошло, нам и нашим детям все еще нужно быть предельно осторожными. В военное время в любой семье может произойти всякое и даже самое худшее, поэтому рассказываем, как вести себя в случае, если видите потерявшегося ребенка, а также, что делать, чтобы подобной ситуации не произошло.
Что делать, если видите маленького ребенка без родителей
- Убедитесь, что он действительно без родителей. Они могли куда-то отойти. Спросите у окружающих, не видел ли кто, с кем был этот ребенок.
- Спросите у ребенка, где его родители или другие взрослые, которые его сопровождали, когда он их видел последний раз.
- Отведите ребенка в безопасное место: зал ожиданий, комнату милиции, волонтерский центр. Но не сильно далеко на случай, если его родители вскоре найдутся.
- Позвоните 102 или обратитесь к представителям местной власти, рассказав им обо всем, что вам удалось узнать о ребенке.
Что делать, если видите маленького ребенка без родителей / Фото: t.me/u_now
Что делать, чтобы ребенок не потерялся
- Расскажите ребенку, что ему нужно делать, если он потерялся. Придумайте на этот случай свой личный план.
- Определите место, где вы обязательно должны встретиться, если потеряете друг друга.
- Если ребенок слишком маленький, чтобы запоминать такие детали и даже внятно говорить, тогда сделайте ему нашивки на одежду, шапку или штаны, а также положите письмо в карман. Там сообщите, как его зовут, где он живет и экстренные номера.
- Включите на телефоне или на смарт-часах ребенка геолокацию.
Что делать, чтобы ребенок не потерялся / Фото: t.me/u_now
Напомним, что делать, если не работает линия 102, куда звонить – контакты по всем регионам Украины.
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